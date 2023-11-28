В Белгородской области разработали технологию выращивания клеток головного мозга

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Учёные БелГУ создали технологию культивирования нейронов. Благодаря этой технологии можно будет определять влияние нейротоксинов или нейропротекторов на интенсивность дыхания клеток.
Учёные создали метод выращивания первичной смешанной культуры нейронов гиппокампа 18-дневного эмбриона и новорожденных грызунов.
Сообщается, что этим методом можно выращивать нейроны разных видов. Также этот способ позволяет избежать глиоза и закисления среды, выявлять нарушения в работе митохондрий.
Технология в дальнейшем может применяться при проведении скрининговых доклинических исследований и тестировании фармакологических субстанций.
Напомним, что недавно белгородский учёные также запатентовали четыре способа изготовления лопаток газотурбинных двигателей. Технология обеспечивает высокие механические характеристики.