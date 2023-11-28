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В Белгородской области разработали технологию выращивания клеток головного мозга

В Белгородской области разработали технологию выращивания клеток головного мозга

28 ноября 2023, 16:39
Фото: 1MI
Технологию выращивания нейронов создали в НИУ «БелГУ». Об этом сообщили Минобрнауки России «Газете.Ru».

Учёные БелГУ создали технологию культивирования нейронов. Благодаря этой технологии можно будет определять влияние нейротоксинов или нейропротекторов на интенсивность дыхания клеток.

Учёные создали метод выращивания первичной смешанной культуры нейронов гиппокампа 18-дневного эмбриона и новорожденных грызунов.

Сообщается, что этим методом можно выращивать нейроны разных видов. Также этот способ позволяет избежать глиоза и закисления среды, выявлять нарушения в работе митохондрий.

Технология в дальнейшем может применяться при проведении скрининговых доклинических исследований и тестировании фармакологических субстанций.

Напомним, что недавно белгородский учёные также запатентовали четыре способа изготовления лопаток газотурбинных двигателей. Технология обеспечивает высокие механические характеристики.

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#Белгородская область#БелГУ#Белгород#Алина Харина#Учёные#Нейрон
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