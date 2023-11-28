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Шлагбаум

В Белгороде утвердили правила установки шлагбаумов

28 ноября 2023, 08:35
Фото: 1MI
Шлагбаум
Мэрия Белгорода представила постановление об утверждении порядка согласования размещения ограждений, в том числе шлагбаумов. В документе говорится, в каких случаях их нельзя устанавливать.

Запрещается устанавливать ограждающие устройства (шлагбаумы, калитки, ворота и т. п.), которые будут перекрывать пешеходам и автомобилям дорогу к соцобъектам и другим территориям общего пользования. Исключением является ограничение въезда в пешеходные зоны и ограждение строительных, аварийно-ремонтных, земляных работ и общественных мероприятий. Также установка ограждений не должна нарушать требования безопасности.

Шлагбаумы не должны перекрывать доступ к придомовой территории машинам скорой помощи, пожарной технике, полиции и другим спецслужбам доступ. Предполагается, что будет назначен человек, который проследит за свободным доступом во двор.

Установка ограждающих устройств проводится по решению общего собрания собственников квартир в МКД. При этом за должны проголосовать не менее двух третей от всех жителей.

Собственник ограждений будет устанавливать и следить за их состоянием за собственные средства. Ограждающие устройства должны быть открыты в случае проведения ремонта и благоустройства за счёт городской администрации.

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#Постановление#Новости Белгорода#Шлагбаум#Белгород#Александра Склярова#Ограждения
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