В Белгороде утвердили правила установки шлагбаумов

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Запрещается устанавливать ограждающие устройства (шлагбаумы, калитки, ворота и т. п.), которые будут перекрывать пешеходам и автомобилям дорогу к соцобъектам и другим территориям общего пользования. Исключением является ограничение въезда в пешеходные зоны и ограждение строительных, аварийно-ремонтных, земляных работ и общественных мероприятий. Также установка ограждений не должна нарушать требования безопасности.
Шлагбаумы не должны перекрывать доступ к придомовой территории машинам скорой помощи, пожарной технике, полиции и другим спецслужбам доступ. Предполагается, что будет назначен человек, который проследит за свободным доступом во двор.
Установка ограждающих устройств проводится по решению общего собрания собственников квартир в МКД. При этом за должны проголосовать не менее двух третей от всех жителей.
Собственник ограждений будет устанавливать и следить за их состоянием за собственные средства. Ограждающие устройства должны быть открыты в случае проведения ремонта и благоустройства за счёт городской администрации.