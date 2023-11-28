В Белгороде утвердили правила установки шлагбаумов

Запрещается устанавливать ограждающие устройства (шлагбаумы, калитки, ворота и т. п.), которые будут перекрывать пешеходам и автомобилям дорогу к соцобъектам и другим территориям общего пользования. Исключением является ограничение въезда в пешеходные зоны и ограждение строительных, аварийно-ремонтных, земляных работ и общественных мероприятий. Также установка ограждений не должна нарушать требования безопасности.