«Поехал по своим делам с моим ребёнком»: белгородка обвинила водителя автобуса

Горожанка пожаловалась в Telegram-канале «Белгород №1. Люди» на водителя автобуса №111. По словам женщины, её ребёнок вышел на остановку «Полимедика», чтобы отправиться на тренировку. Добраться ему нужно было до индустриального колледжа. Однако мальчик сел не в тот автобус. По словам его матери, он не заметил, что у номера 111 не хватает буквы.