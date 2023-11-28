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Автобус

«Поехал по своим делам с моим ребёнком»: белгородка обвинила водителя автобуса

28 ноября 2023, 09:36
Фото: 1MI
Автобус

Белгородская ЕТК проверит историю с оставшимся в автобусе ребёнком

В субботу, 25 ноября, 10-летний мальчик сел не в тот автобус и пропустил конечную остановку. Водитель не заметил юного пассажира и поехал не по маршруту. Когда ребёнок рассказал обо всём, мужчина высадил его и объяснил, в какой автобус ему следует сесть. Но мать мальчика осталась недовольна.
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Дети

Горожанка пожаловалась в Telegram-канале «Белгород №1. Люди» на водителя автобуса №111. По словам женщины, её ребёнок вышел на остановку «Полимедика», чтобы отправиться на тренировку. Добраться ему нужно было до индустриального колледжа. Однако мальчик сел не в тот автобус. По словам его матери, он не заметил, что у номера 111 не хватает буквы.

Когда водитель доехал до конечной остановки «Энергомаш» и высадил всех пассажиров, он поехал «по своим делам», утверждает женщина. Ребёнок же остался в салоне: то, что водитель едет не туда, куда ему нужно, 10-летний мальчик заметил только на улице Привольной.

Водитель высадил юного пассажира и сказал ему ожидать автобус №26, однако мать мальчика это не устроило.

Ребёнок позвонил мне, я не поняла вообще, где он находится, навигация не работала, у него интернет не ловил. Хорошо, что поблизости были люди, я его попросила дать трубку кому-нибудь из взрослых. Мне объяснили, где он находится, я объяснила, куда ему нужно. Люди дождались с ним 26-й, посадили, подсказали, где выйти, чтобы пересесть на нужный автобус.
пишет белгородка

Она уточнила у других белгородцев, нормально ли высаживать ребёнка в неизвестном «промышленном» районе в выходной день. Также она считает, что перед окончанием рейса водитель должен был убедиться, что в салоне пусто.

На обращение женщины отреагировали в Единой транспортной компании. В ЕТК пообещали взять объяснительную с водителя, проверить записи с камер видеонаблюдения, а также попросили родителей связаться с компанией.

Впрочем, не все белгородцы согласились с жалобой женщины. Они посчитали, что водитель не виноват, а женщина в выходной должна была сама сопровождать ребёнка на тренировку, чтобы подобной ситуации не произошло. Некоторые стали защищать водителя, но в ЕТК отметили, что «в любой ситуации необходимо разобраться».

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#Водитель#Дети#Новости Белгорода#Белгород#ЕТК#Объяснительная#Александра Склярова
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