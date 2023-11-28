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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Белгородцам рассказали, как сажать деревья, чтобы не было конфликта с властями

Почему белгородцам нужно согласовывать посадку деревьев с городскими властями?

28 ноября 2023, 13:59
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, как сажать деревья, чтобы не было конфликта с властями

Главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова рассказала, что есть жители города, которые сами за свои деньги хотят посадить деревья, но для этого нужно соблюсти определённые моменты.

По словам Семенковой, перед высадкой деревьев нужно проверить территории на наличие коммуникаций и проверить планы города на эту территорию.

Бывают такие истории, когда жители высаживают кустарники, а потом эта территория отводится под обустройство некапитального объекта. Тогда случается конфликт. Жители уже обустроили территорию и построили планы без учёта планов города, о которых они не знали. Поэтому мы и просим людей, чтобы они к нам обращались с тем, чтобы мы проверили, нет ли там никаких противоречий.
Елена Семенкова

Семенкова отметила, что в управлении всегда приветствуется, когда люди обращаются за советом, чтобы специалисты подсказали, какие деревья лучше высадить и как их лучше разместить.

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#Новости Белгорода#Посадка деревьев#Конфликт#Коммуникации#Белгород#Кристина Семенчук#Ландшафтный архитектор#Городские власти
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