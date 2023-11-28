Почему белгородцам нужно согласовывать посадку деревьев с городскими властями?

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
По словам Семенковой, перед высадкой деревьев нужно проверить территории на наличие коммуникаций и проверить планы города на эту территорию.
Бывают такие истории, когда жители высаживают кустарники, а потом эта территория отводится под обустройство некапитального объекта. Тогда случается конфликт. Жители уже обустроили территорию и построили планы без учёта планов города, о которых они не знали. Поэтому мы и просим людей, чтобы они к нам обращались с тем, чтобы мы проверили, нет ли там никаких противоречий.
Елена Семенкова
Семенкова отметила, что в управлении всегда приветствуется, когда люди обращаются за советом, чтобы специалисты подсказали, какие деревья лучше высадить и как их лучше разместить.