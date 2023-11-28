Пессимистам входа нет: мэрия рассматривает только оптимистичное развитие Белгорода

Согласно предложенному проекту от администрации Белгорода, по нескольким показателям у города есть три сценария развития к 2030 году. Так, согласно пессимистичному, через семь лет в городе будет проживать около 315 тысяч человек, по реалистичному сценарию — 325 тысяч, а оптимистичный ставит планку в 330 тысяч. Это притом, что в 2013 году население Белгорода составляло более 376 тысяч человек.