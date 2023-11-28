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Пессимистам входа нет: мэрия рассматривает только оптимистичное развитие Белгорода

28 ноября 2023, 12:47
Фото: 1MI
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Мэрия Белгорода выбрала оптимистичный сценарий для развития города до 2030 года

На белгородском горсовете предложили новую стратегию развития до 2030 года в трёх вариантах развития событий — пессимистичном, реалистичном и оптимистичном. Казалось бы, давайте будем реалистами. Ан нет — у администрации только положительные взгляды на развитие Белгорода.

Согласно предложенному проекту от администрации Белгорода, по нескольким показателям у города есть три сценария развития к 2030 году. Так, согласно пессимистичному, через семь лет в городе будет проживать около 315 тысяч человек, по реалистичному сценарию — 325 тысяч, а оптимистичный ставит планку в 330 тысяч. Это притом, что в 2013 году население Белгорода составляло более 376 тысяч человек.

Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в миллионах рублей по наихудшему варианту развития будет чуть больше 294 млн, а для оптимистов это почти 370 млн рублей.

Ещё один немаловажный показатель — среднемесячная зарплата работников организаций Белгорода. При пессимистичном сценарии она будет составлять 74 500 рублей, реалистичном — 76 150 рублей, а оптимистичном — 77 530 рублей.

По проекту документа, где опираются на текущую экономическую ситуацию в стране и регионе, а также геополитическую обстановку, из трёх сценариев выбрали оптимистический. Чем конкретно обусловлен такой выбор — не указали. Для оптимизма причин не требуется.

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#Зарплата#Население#Развитие#Новости Белгорода#Работы#Мэрия#Стратегия#Белгород#Екатерина Никулина#Пессимистичный сценарий#Реалистичный сценарий#Оптимистичный сценарий
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