Пессимистам входа нет: мэрия рассматривает только оптимистичное развитие Белгорода

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Согласно предложенному проекту от администрации Белгорода, по нескольким показателям у города есть три сценария развития к 2030 году. Так, согласно пессимистичному, через семь лет в городе будет проживать около 315 тысяч человек, по реалистичному сценарию — 325 тысяч, а оптимистичный ставит планку в 330 тысяч. Это притом, что в 2013 году население Белгорода составляло более 376 тысяч человек.
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в миллионах рублей по наихудшему варианту развития будет чуть больше 294 млн, а для оптимистов это почти 370 млн рублей.
Ещё один немаловажный показатель — среднемесячная зарплата работников организаций Белгорода. При пессимистичном сценарии она будет составлять 74 500 рублей, реалистичном — 76 150 рублей, а оптимистичном — 77 530 рублей.
По проекту документа, где опираются на текущую экономическую ситуацию в стране и регионе, а также геополитическую обстановку, из трёх сценариев выбрали оптимистический. Чем конкретно обусловлен такой выбор — не указали. Для оптимизма причин не требуется.