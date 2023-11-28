Отбывший дисквалификацию Ильиных вновь стал спортивным директором «Белогорья»

В июле спортивные СМИ сообщали, что Международная федерация волейбола, Всемирное антидопинговое агентство и Дмитрий Ильиных подписали соглашение о разрешении дела. Дмитрий Ильиных признал, что в его пробе обнаружили запрещённое вещество. Пробу взяли после матча чемпионата России в мае 2013 года. В итоге срок дисквалификации сократили — закончилась она 25 ноября 2023 года.