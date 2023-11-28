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Дмитрий Ильиных

Отбывший дисквалификацию Ильиных вновь стал спортивным директором «Белогорья»

28 ноября 2023, 08:21
Фото: пресс-служба ВК "Белогорье"
Дмитрий Ильиных

Ильиных вернулся на пост спортивного директора ВК «Белогорье»

Он занимал эту должность с декабря 2021 года. В начале 2023-го его отстранили за нарушение антидопинговых правил. «Белогорье» на время разбирательств не стало привлекать нового спортивного директора, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

Дмитрий Ильиных вновь стал спортивным директором ВК «Белогорье». О возвращении заслуженного мастера спорта на свой пост накануне сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

Ильиных был спортивным директором «львов» с декабря 2021 года. Спустя время стало известно, что олимпийского чемпиона отстранили на два года за нарушение антидопинговых правил.

В июле спортивные СМИ сообщали, что Международная федерация волейбола, Всемирное антидопинговое агентство и Дмитрий Ильиных подписали соглашение о разрешении дела. Дмитрий Ильиных признал, что в его пробе обнаружили запрещённое вещество. Пробу взяли после матча чемпионата России в мае 2013 года. В итоге срок дисквалификации сократили — закончилась она 25 ноября 2023 года.

На время отстранения Ильиных нового спортивного директора «львы» привлекать не стали.

Дмитрию Ильиных 36 лет. Он выступал за «Белогорье» с 2009 по 2015 годы, а также в сезоне 2020–21. Является победителем Олимпийских игр в Лондоне (2012).

Спортивного директора «Белогорья» отстранили за нарушение антидопинговых правил
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