Отбывший дисквалификацию Ильиных вновь стал спортивным директором «Белогорья»

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Дмитрий Ильиных вновь стал спортивным директором ВК «Белогорье». О возвращении заслуженного мастера спорта на свой пост накануне сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.
Ильиных был спортивным директором «львов» с декабря 2021 года. Спустя время стало известно, что олимпийского чемпиона отстранили на два года за нарушение антидопинговых правил.
В июле спортивные СМИ сообщали, что Международная федерация волейбола, Всемирное антидопинговое агентство и Дмитрий Ильиных подписали соглашение о разрешении дела. Дмитрий Ильиных признал, что в его пробе обнаружили запрещённое вещество. Пробу взяли после матча чемпионата России в мае 2013 года. В итоге срок дисквалификации сократили — закончилась она 25 ноября 2023 года.
На время отстранения Ильиных нового спортивного директора «львы» привлекать не стали.
Дмитрию Ильиных 36 лет. Он выступал за «Белогорье» с 2009 по 2015 годы, а также в сезоне 2020–21. Является победителем Олимпийских игр в Лондоне (2012).