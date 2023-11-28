Один рубль, и вы согласны: как белгородцам избежать отключения газа от «Газпрома»

Тем белгородцам, которые ранее пользовались услугами других компаний, необходимо до 1 января 2024 года перезаключить договоры на техобслуживание. И здесь начались проблемы. По словам Алексея Ботвиньева, после того, как запустили кампанию по перезаключению договоров, от жителей региона было много жалоб на то, что переполнено единое окно, большие очереди и много документации. Людей много, а организация-то одна. И министерство ЖКХ кинуло спасательный круг: