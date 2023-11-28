Один рубль, и вы согласны: как белгородцам избежать отключения газа от «Газпрома»

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
На брифинге по теме министр ЖКХ региона напомнил, что раньше помимо организаций газораспределения техобслуживание газового оборудования могли проводить другие компании. Но с 1 сентября правила по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного имущества поменялись, и теперь его может осуществлять только одна организация, в Белгородской области это «Газпром газораспределение Белгород».
Тем белгородцам, которые ранее пользовались услугами других компаний, необходимо до 1 января 2024 года перезаключить договоры на техобслуживание. И здесь начались проблемы. По словам Алексея Ботвиньева, после того, как запустили кампанию по перезаключению договоров, от жителей региона было много жалоб на то, что переполнено единое окно, большие очереди и много документации. Людей много, а организация-то одна. И министерство ЖКХ кинуло спасательный круг:
«Сейчас предлагаем пойти на такой вариант, как заключение договора в виде оферты. Это будет удобно, быстро, и потом у абонента будет определённый промежуток времени, чтобы дооформить все документы».
Алексей Ботвиньев, министр ЖКХ Белгородской области
В чём конкретно должно заключаться удобство, рассказал гендиректор газораспределяющей компании, которая должна стать «единой» для региона. Теперь работы по техническому обслуживанию по всей России будут тоже проводить в единой форме, для этого предложен новый типовой договор. И специалисты из «Газпрома» совместно с министерством ЖКХ подготовили «удобную» схему, которая должна упростить оформление этого договора.
Так, в едином платёжном документе за декабрь абонентам, которые ещё не перезаключили договоры, добавят строчку «оплата услуг по техническому обслуживанию» с символической оплатой в один рубль. Заплатив этот рубль, абонент тем самым выражает согласие на перезаключение договора на новых условиях.
«Это позволит ему уже напрямую не обращаться в наши клиентские центры, а дальше всё будет происходить в плановом режиме: наши сотрудники приходят, проводят плановое техническое обслуживание и, если абонент будет настаивать, можем оформить на бумажном носителе договор».
Константин Выродов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород»
Только суть в том, что от бумажной возни белгородцев это не спасёт — рублём они просигнализируют, что согласны с 1 января перейти на обслуживание от «Газпрома», но этот способ лишь продлит им время на оформление всех документов.
По словам гендиректора белгородского «Газпрома», на сегодня заключили только 260 тысяч договоров — это около 20% абонентов МКД. С частными домами — отдельная история, их новые изменения не затрагивают, и вот почему.
Переход на одну газораспределяющую организацию, по словам спикеров, поможет избежать рисков того, что при обслуживании одного МКД разными компаниями какая-то часть дома может остаться без обслуживания. Тем самым могут вырасти риски опасных ситуаций.
Но когда у Выродова спросили, включён ли в техническое обслуживание от «Газпрома» ремонт неисправной газовой техники, он ответил, что услуг по обслуживанию немного. Среди них — проверка на утечки, проверка исправности вентиляции и правильности работы оборудования. А ремонт сюда не входит, его выполняют по отдельной заявке и за отдельные деньги.
Что будет с теми, кто по разным причинам не захочет перезаключать договор с «единой» компанией? Их ожидает кара — сначала привлечение к административной ответственности, а через какое-то время после 1 января поставщик газа может перекрыть подачу, так как оборудование не находится на техническом обслуживании.
Напомним, две недели назад белгородский «Газпром» подал иск на аэропорт Белгорода за то, что тот не оплачивал газ. Сумма иска была больше миллиона рублей, но всё завершилось мировым соглашением на 660 тысяч.