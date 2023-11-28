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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Снег

Ночью снег и мороз, днём дождь и потепление: в Белгород приходит странная погода

28 ноября 2023, 12:31
Фото: Midjourney
Снег

Сильный ветер и метель ожидаются в Белгородской области

29 ноября в регионе будут идти осадки как ночью, так и днём. Порывы ветра местами достигнут 20 м/с. Ожидаются метель и гололедица, предупредили в МЧС.
Сюжет
Погода

В среду, 29 ноября, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ночью столбик термометра в некоторых районах опустится до -5 ˚С. Пройдёт снег и мокрый снег. Возможна метель. На дорогах — гололедица.

Днём в регионе потеплеет до 0…+5 ˚С. Ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Местами его порывы достигнут 20 м/с.

В ночь на среду в Белгороде пройдёт снег при -4 ˚С. Днём ожидается дождь, потеплеет до +3 ˚С.

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, до конца недели каждый день в Белгороде возможны осадки — снег, дождь или снег с дождём. Температура ночью останется минусовой. Помимо среды, «плюс» днём ожидается в пятницу, 1 декабря. В светлое время суток столбик термометра тоже поднимется до +3 ˚С.

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