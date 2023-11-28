Ночью снег и мороз, днём дождь и потепление: в Белгород приходит странная погода

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, до конца недели каждый день в Белгороде возможны осадки — снег, дождь или снег с дождём. Температура ночью останется минусовой. Помимо среды, «плюс» днём ожидается в пятницу, 1 декабря. В светлое время суток столбик термометра тоже поднимется до +3 ˚С.