Незаконное задержание белгородца в новогоднюю ночь обернулось судом для полицейских

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Произошла история ночью 1 января 2020 года. Бывшие сотрудники патрульно-постовой службы подошли к мужчине на остановке в Белгороде и попросили пройти в служебное авто. При этом причин экс-полицейские не назвали. Мужчина же ничего не нарушал, сообщили в СК.
Белгородец отказался выполнять требование сотрудников ППС. В ответ они стали наносить удары и надели на него наручники. Мужчину доставили в отдел и составили против него административный протокол за мелкое хулиганство со штрафом в 500 рублей, уточнили в прокуратуре.
Уголовное дело против экс-полицейских возбудили за превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия и спецсредств (п.п. а, б ч. 3 ст. 286 УК РФ). Свою вину бывшие правоохранители не признали.
Двоим экс-полицейским суд назначил по 1,5 года колонии, третьему — один год и восемь месяцев лишения свободы. Помимо этого, им запретили на 1,5 года занимать должности в правоохранительных органах.
Осуждённые решили обжаловать приговор в апелляционном порядке. Однако Белгородский областной суд оставил его без изменения. Приговор вступил в силу.