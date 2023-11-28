Незаконное задержание белгородца в новогоднюю ночь обернулось судом для полицейских

Трое белгородских экс-полицейских не смогли обжаловать приговор

Ночью 1 января трое полицейских в Белгороде подошли к мужчине на остановке и попросили проследовать с ними в служебное авто. Горожанин отказался. После этого на него надели наручники и отвезли в полицию, где составили на него протокол. При этом мужчина ничего не нарушал.