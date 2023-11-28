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Published Сегодня, 15:14

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Полиция

Незаконное задержание белгородца в новогоднюю ночь обернулось судом для полицейских

28 ноября 2023, 15:14
Фото: 1MI
Полиция

Трое белгородских экс-полицейских не смогли обжаловать приговор

Ночью 1 января трое полицейских в Белгороде подошли к мужчине на остановке и попросили проследовать с ними в служебное авто. Горожанин отказался. После этого на него надели наручники и отвезли в полицию, где составили на него протокол. При этом мужчина ничего не нарушал.
Сюжет
Суд

Произошла история ночью 1 января 2020 года. Бывшие сотрудники патрульно-постовой службы подошли к мужчине на остановке в Белгороде и попросили пройти в служебное авто. При этом причин экс-полицейские не назвали. Мужчина же ничего не нарушал, сообщили в СК.

Белгородец отказался выполнять требование сотрудников ППС. В ответ они стали наносить удары и надели на него наручники. Мужчину доставили в отдел и составили против него административный протокол за мелкое хулиганство со штрафом в 500 рублей, уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело против экс-полицейских возбудили за превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия и спецсредств (п.п. а, б ч. 3 ст. 286 УК РФ). Свою вину бывшие правоохранители не признали.

Двоим экс-полицейским суд назначил по 1,5 года колонии, третьему — один год и восемь месяцев лишения свободы. Помимо этого, им запретили на 1,5 года занимать должности в правоохранительных органах.

Осуждённые решили обжаловать приговор в апелляционном порядке. Однако Белгородский областной суд оставил его без изменения. Приговор вступил в силу.

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