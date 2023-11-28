«Мясные просторы» ради гранта в 16 млн сообщили ложную информацию чиновникам

Белгородский суд рассмотрит дело против председателя с/х кооператива

Председатель кооператива предоставил сотруднику департамента АПК недостоверную информацию о финансово-хозяйственной деятельности. За это против него возбудили уголовное дело. Его уже передали в суд, сообщили в прокуратуре.