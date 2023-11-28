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Прокуратура

«Мясные просторы» ради гранта в 16 млн сообщили ложную информацию чиновникам

28 ноября 2023, 07:02
Фото: 1MI
Прокуратура

Белгородский суд рассмотрит дело против председателя с/х кооператива

Председатель кооператива предоставил сотруднику департамента АПК недостоверную информацию о финансово-хозяйственной деятельности. За это против него возбудили уголовное дело. Его уже передали в суд, сообщили в прокуратуре.

Председателя сельскохозяйственного кооператива «Мясные просторы» обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до десяти лет тюрьмы). По версии следствия, он предоставил сотруднику департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Сделано это было для получения гранта в 16,2 млн рублей. Сумму предполагалось направить на развитие в сфере производства и переработки мясной продукции.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Суд#Кооператив#Инна Рогова#Белгород#Мясные просторы
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