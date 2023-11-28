«Мясные просторы» ради гранта в 16 млн сообщили ложную информацию чиновникам

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
Председателя сельскохозяйственного кооператива «Мясные просторы» обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до десяти лет тюрьмы). По версии следствия, он предоставил сотруднику департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Сделано это было для получения гранта в 16,2 млн рублей. Сумму предполагалось направить на развитие в сфере производства и переработки мясной продукции.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.