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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Белгородцам рассказали, каких деревьев больше всего растёт в городе

Клён, липа и каштаны составляют конкуренцию сирени в Белгороде

28 ноября 2023, 14:24
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, каких деревьев больше всего растёт в городе

В областном центре проводят масштабную инвентаризацию зелёных насаждений. Итоги подвела главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова.

По её словам, на сегодняшний день власти обследовали практически всю растительность города. Саму инвентаризацию намерены завершить в текущем году.

По словам Семенковой, инвентаризация показала, что во всех районах города был очень большой фонд сухостойных деревьев. Поэтому в прошлом году были приложены большие усилия, чтобы убрать сухостои из центра, в северной и южной части города, на Харгоре.

Для того, чтобы что-то высадить, нужно убрать то, что высохло. Поэтому все наши усилия были направлены на очистку плацдарма для высадки. Учитывая ограниченность наших людских возможностей, какой-то период был более продуктивным по очистке, где-то работы выполняли более медленно. Тем не менее, это планомерно происходит.
Елена Семенкова

Всего в прошлом году в Белгороде убрали порядка 300 сухих деревьев, осенью вырубили ещё около 150.

Семенкова также отметила, что в рамках инвентаризации деревья, кустарники и цветники занесли на специальную карту. Там же отображается вся информация о состоянии зелёных насаждений. Так, на карту внесли 178 000 единично расположенных деревьев и 1,5 млн деревьев, которые находятся в лесных массивах и урочищах в границах города.

По результатам инвентаризации стало известно, что больше всего в городе растёт сирени. Ещё часто встречается клён, липа, каштаны.

Почему белгородцам нужно согласовывать посадку деревьев с городскими властями?
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