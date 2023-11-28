Клён, липа и каштаны составляют конкуренцию сирени в Белгороде

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
По её словам, на сегодняшний день власти обследовали практически всю растительность города. Саму инвентаризацию намерены завершить в текущем году.
По словам Семенковой, инвентаризация показала, что во всех районах города был очень большой фонд сухостойных деревьев. Поэтому в прошлом году были приложены большие усилия, чтобы убрать сухостои из центра, в северной и южной части города, на Харгоре.
Для того, чтобы что-то высадить, нужно убрать то, что высохло. Поэтому все наши усилия были направлены на очистку плацдарма для высадки. Учитывая ограниченность наших людских возможностей, какой-то период был более продуктивным по очистке, где-то работы выполняли более медленно. Тем не менее, это планомерно происходит.
Елена Семенкова
Всего в прошлом году в Белгороде убрали порядка 300 сухих деревьев, осенью вырубили ещё около 150.
Семенкова также отметила, что в рамках инвентаризации деревья, кустарники и цветники занесли на специальную карту. Там же отображается вся информация о состоянии зелёных насаждений. Так, на карту внесли 178 000 единично расположенных деревьев и 1,5 млн деревьев, которые находятся в лесных массивах и урочищах в границах города.
По результатам инвентаризации стало известно, что больше всего в городе растёт сирени. Ещё часто встречается клён, липа, каштаны.