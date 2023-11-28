Клён, липа и каштаны составляют конкуренцию сирени в Белгороде

Семенкова также отметила, что в рамках инвентаризации деревья, кустарники и цветники занесли на специальную карту. Там же отображается вся информация о состоянии зелёных насаждений. Так, на карту внесли 178 000 единично расположенных деревьев и 1,5 млн деревьев, которые находятся в лесных массивах и урочищах в границах города.