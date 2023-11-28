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Компания «БАС» договорилась о сотрудничестве с Башкирией

Компания «БАС» договорилась о сотрудничестве с Башкирией

28 ноября 2023, 08:33
Фото: Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко и зампред правительства — глава министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев подписали в Уфе соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) в регионе.

Документ, подписание которого состоялось в рамках Международной недели бизнеса, предусматривает выстраивание взаимовыгодных отношений между подписантами в области эффективной интеграции БАС в воздушное пространство региона и страны, а также поддержку и реализацию профильных проектов. По словам Алексея Варятченко, ООО «БАС» готово предложить региону лучшие технологические решения для развития отрасли БАС, пишет mkset.ru.

Как рассказал Александр Шельдяев, в регионе будет создан единый оператор по оказанию услуг посредством беспилотников по наиболее приоритетным отраслевым направлениям: сельское и лесное хозяйство, комплексный мониторинг.

«В лице „БАС“ мы приобрели сильного федерального партнера для внедрения беспилотных технологий в регионе», — подчеркнул вице-премьер.

Также сообщается, что глава ООО «БАС» принял участие в пленарном заседании «Послезавтра глазами бизнеса», открывшем деловую программу XVI Международной недели бизнеса. Он встретился с директорами башкирских предприятий, ознакомился с их продукцией, рассказал о перспективах отрасли беспилотных авиасистем.

Отмечается, что достигнутые ООО «БАС» и властями Башкирии договоренности концептуально совпадают с основной темой форума — прогноз на «послезавтра», который должны дать участники мероприятия из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана и других стран.

«Многие тренды формируются уже сегодня. Принимая какое-то решение сегодня, мы становимся участниками и свидетелями тех процессов, результаты которых будут данностью в мире и нашей стране в 2050 году», — сказал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

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