Компания «БАС» договорилась о сотрудничестве с Башкирией

«Многие тренды формируются уже сегодня. Принимая какое-то решение сегодня, мы становимся участниками и свидетелями тех процессов, результаты которых будут данностью в мире и нашей стране в 2050 году», — сказал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.