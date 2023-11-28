Горожане и УК поборются в конкурсе за лучшее новогоднее оформление Белгорода

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Администрация приглашает горожан поучаствовать в конкурсе «Белгород новогодний». Жюри конкурса будет оценивать новогоднее оформление. Всего в конкурсе восемь номинаций:
В каждой номинации выберут сразу трёх победителей — им вручат денежный приз. Белгородцам, получившим первое место, положены 40 тыс. рублей, второе место — 30 тыс. рублей и третье место — 15 тыс. рублей.
Заявки от жителей города принимаются с 15 по 25 декабря.