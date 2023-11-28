Горожане и УК поборются в конкурсе за лучшее новогоднее оформление Белгорода

Мэрия объявила конкурс «Белгород новогодний»

Администрация Белгорода предложила поучаствовать в конкурсе не только горожанам, но и организациям. Всего будет восемь разных номинаций. Победителям вручат денежные призы от 15 000 до 40 000 рублей.

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