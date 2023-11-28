Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Мэрия объявила конкурс «Белгород новогодний»

Горожане и УК поборются в конкурсе за лучшее новогоднее оформление Белгорода

28 ноября 2023, 12:03
Фото: 1MI

Мэрия объявила конкурс «Белгород новогодний»

Администрация Белгорода предложила поучаствовать в конкурсе не только горожанам, но и организациям. Всего будет восемь разных номинаций. Победителям вручат денежные призы от 15 000 до 40 000 рублей.
Сюжет
Конкурс

Администрация приглашает горожан поучаствовать в конкурсе «Белгород новогодний». Жюри конкурса будет оценивать новогоднее оформление. Всего в конкурсе восемь номинаций:

  1. В «Новогодних прогулках» могут принять участие организации: оцениваться будет оформление фасада и прилегающей территории;
  2. В «Сказочном декоре» поделиться новогодним оформлением фасада и внутренних помещений смогут учреждения культуры, соцзащиты населения, физкультуры и спорта;
  3. Оформление витрин, входных зон и торговых залов предприятий торговли, общепита и бытового обслуживания оценят в «Новогодней ярмарке»;
  4. Украшенные дворы многоэтажек и общественных пространств советы территорий, ТОСы, ТСЖ, УК и жилищные кооперативы смогут показать в номинации «А у нас во дворе»;
  5. Украшение фасадов, дворов и комнат учреждений образований будут оценивать в рамках номинации «Волшебных сказок и зимних снов»;
  6. Белгородцы смогут похвастаться оформлением частных дворов в номинации «Новый год в моём окне»;
  7. За оригинальное украшение ёлки наградят победителя в номинации «Ёлок много не бывает»;
  8. «Зимние узоры» на окнах оценят в одноимённой номинации.

В каждой номинации выберут сразу трёх победителей — им вручат денежный приз. Белгородцам, получившим первое место, положены 40 тыс. рублей, второе место — 30 тыс. рублей и третье место — 15 тыс. рублей.

Заявки от жителей города принимаются с 15 по 25 декабря.

К Новому году готовы: в Москве украсили белгородскую ёлку
Узнать подробнее
Читайте также:
Шишки и замок: в центре Белгорода установят новогоднее оформление за 42 млн рублейПродажа ёлок и аренда квартир: белгородцев предупреждают о «новогоднем» мошенничествеПодарков меньше, а цена выше: о новогодних сладостях для белгородских детей
#Праздничное оформление#Конкурс#Новости Белгорода#Белгород#Новогоднее украшение#Александра Склярова
Подпишитесь
Один рубль, и вы согласны: как белгородцам избежать отключения газа от «Газпрома»
Сегодня, 11:27
Затишье было недолгим: ВСУ обстреляли Белгородскую область, что известно
Сегодня, 09:44
Пессимистам входа нет: мэрия рассматривает только оптимистичное развитие Белгорода
Сегодня, 12:47
Бассейны для всех? Отчёты чиновников по обучению детей плаванию и реальность
Сегодня, 05:50
Деревья важнее людей? В Белгороде не хотят убирать ели на опасном перекрёстке
Сегодня, 05:05
В парке Победы в Белгороде пока не будут больше высаживать деревья
Сегодня, 10:42