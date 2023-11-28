Главврачу внесли представление за нарушение санитарных норм в белгородской больнице

В Борисовской ЦРБ провели проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Выяснилось, что в больнице нарушены санитарные нормы и обнаружены дефекты внутренней отделки в приёмном и хирургическом отделениях. В помещении для сбора и временного хранения медицинских отходов отсутствует подходящее для мытья полов покрытие.