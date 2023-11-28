Главврачу внесли представление за нарушение санитарных норм в белгородской больнице

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В Борисовской ЦРБ провели проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Выяснилось, что в больнице нарушены санитарные нормы и обнаружены дефекты внутренней отделки в приёмном и хирургическом отделениях. В помещении для сбора и временного хранения медицинских отходов отсутствует подходящее для мытья полов покрытие.
Прокуратура в отношении ответственного сотрудника медицинского учреждения составила материал по ст. 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»).
Виновный должен будет заплатить штраф. По статье сумма составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Главврачу больницы внесли представление.