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Published Сегодня, 12:46

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Updated Сегодня, 12:48

Больница

Главврачу внесли представление за нарушение санитарных норм в белгородской больнице

28 ноября 2023, 12:46
Фото: Midjourney
Больница

Прокуратура нашла нарушения в белгородской больнице

В больнице Борисовского района прошла проверка, в ходе которой обнаружены нарушения санитарных норм, дефекты внутренней отделки. За несоблюдение закона ответственный сотрудник заплатит штраф, сообщили в региональной прокуратуре.

В Борисовской ЦРБ провели проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Выяснилось, что в больнице нарушены санитарные нормы и обнаружены дефекты внутренней отделки в приёмном и хирургическом отделениях. В помещении для сбора и временного хранения медицинских отходов отсутствует подходящее для мытья полов покрытие.

Прокуратура в отношении ответственного сотрудника медицинского учреждения составила материал по ст. 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»).

Виновный должен будет заплатить штраф. По статье сумма составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Главврачу больницы внесли представление.

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#Белгородская область#Больница#Санитарные нормы#Борисовский район#Нарушение#Белгород#Борисовская ЦРБ#Александра Склярова
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