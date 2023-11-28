Глава соседнего с Белгородской областью региона призвал отказаться от корпоративов

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о проведении новогодних праздников для детей, а после добавил, что чиновникам стоит обойтись в этом году без корпоративов и шумных празднований. По его мнению, акцент в этом Новом году следует сделать на детских праздниках.
«Учитывая то, что мы приграничный регион, надеюсь, отдельно не надо повторять, что в этом году нужно обойтись без корпоративов и шумных празднований, сконцентрировать своё внимание мы обязаны на детях», — цитирует издание Старовойта.
Особое внимание уделят детям в интернатах, а также детям из семей участников специальной военной операции.
Напомним, что в муниципальных образованиях Белгородской области для детей проведут губернаторские ёлки, а также вручат им новогодние подарки. На праздник, правда, попадут не все дети. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, кто может оказаться в списках.