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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Корпоратив

Глава соседнего с Белгородской областью региона призвал отказаться от корпоративов

28 ноября 2023, 07:42
Фото: Midjourney
Корпоратив

Старовойт порекомендовал чиновникам отказаться от новогодних корпоративов

По мнению губернатора, в этом году следует особое внимание уделить детским новогодним праздникам. Об этом сообщили «Курские известия».

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о проведении новогодних праздников для детей, а после добавил, что чиновникам стоит обойтись в этом году без корпоративов и шумных празднований. По его мнению, акцент в этом Новом году следует сделать на детских праздниках.

«Учитывая то, что мы приграничный регион, надеюсь, отдельно не надо повторять, что в этом году нужно обойтись без корпоративов и шумных празднований, сконцентрировать своё внимание мы обязаны на детях», — цитирует издание Старовойта.

Особое внимание уделят детям в интернатах, а также детям из семей участников специальной военной операции.

Напомним, что в муниципальных образованиях Белгородской области для детей проведут губернаторские ёлки, а также вручат им новогодние подарки. На праздник, правда, попадут не все дети. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, кто может оказаться в списках.

Кто из белгородских детей попадёт на губернаторскую ёлку?
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#Общество#Белгородская область#Новый год#Курская область#Новогодние праздники#Вячеслав Гладков#Роман Старовойт#Корпоратив#Приграничье#Александра Склярова
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