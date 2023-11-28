Глава соседнего с Белгородской областью региона призвал отказаться от корпоративов

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о проведении новогодних праздников для детей, а после добавил, что чиновникам стоит обойтись в этом году без корпоративов и шумных празднований. По его мнению, акцент в этом Новом году следует сделать на детских праздниках.