Гладков опроверг информацию о закрытии детского отделения в больнице Алексеевки

Вячеслав Гладков ответил, что детское отделение в Алексеевской ЦРБ закрывать не будут: «Я много раз говорил, что за всё время работы мы ничего не закрыли. Мы хотим, чтобы у нас росла рождаемость. Хотим, чтобы у нас были доступные медицинские услуги. Мы покупаем оборудование, работаем с кадрами, ремонтируем и строим новые объекты здравоохранения. Закрывать в большом округе детское отделение мы не планировали».