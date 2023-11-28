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Гладков опроверг информацию о закрытии детского отделения в больнице Алексеевки

Гладков опроверг информацию о закрытии детского отделения в больнице Алексеевки

28 ноября 2023, 19:16
Фото: Midjourney
Во время вечернего эфира губернатору поступило обращение от многодетной матери из Алексеевского горокруга. Женщина попросила не закрывать детское отделение в Алексеевской ЦРБ. Вячеслав Гладков заявил, что отделение закрывать никто не планировал.

Жительница Алексеевского горокруга попросила не закрывать детское отделение в больнице округа: «Врач, детские хирурги на сегодняшний день отсутствуют в нашем городе. Детское отделение хотят закрыть. Как это?».

Вячеслав Гладков ответил, что детское отделение в Алексеевской ЦРБ закрывать не будут: «Я много раз говорил, что за всё время работы мы ничего не закрыли. Мы хотим, чтобы у нас росла рождаемость. Хотим, чтобы у нас были доступные медицинские услуги. Мы покупаем оборудование, работаем с кадрами, ремонтируем и строим новые объекты здравоохранения. Закрывать в большом округе детское отделение мы не планировали».

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#Белгородская область#Медицина#Больница#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Алексеевский горокруг#Отделение
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