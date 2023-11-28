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Главный ландшафтный архитектор Белгорода рассказала о судьбе Армячего лога

Двойной статус: что будет с урочищем Армячий лог в Белгороде?

28 ноября 2023, 13:16
Фото: 1MI

Главный ландшафтный архитектор Белгорода рассказала о судьбе Армячего лога

Территория урочища обладает двойным статусом. Это охраняемая природная территория и лесная. Как это связано с благоустройством, рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова.

По словам Семенковой, территория Армячего лога обладает двойным статусом. Это охраняемая природная территория и лесная. Для лесных территорий порядок освоения и уход осуществляется в соответствии с лесным кодексом, а для охраняемых природных территорий есть дополнительные ограничения. То есть территории, которые обладают двойным статусом, имеют свои нюансы освоения.

Семенкова отметила, что сейчас создано лесничество, которое также производит инвентаризацию лесов, и по итогам для каждой территории создадут регламент по уходу.

Для защитных лесов установлены свои регламенты охраны, и там по факту может быть ограничена рекреационная деятельность. Поэтому Армячий лог не может стать парком. Но там может быть лесопарк, прогулочная территория. Однако и тут есть ограничения, например, в дорожных покрытиях и т. д. В любом случае, это будет нечто приближённое к естественному благоустройству. Как Сосновка, Архиерейская роща.
Елена Семенкова

Главный ландшафтный архитектор добавила, что разработать регламенты должны до конца года, из этого расчёта власти и будут выбирать территории для благоустройства на 2024 год.

Напомним, в 2022 году с помощью электронного аукциона определили подрядчика, который должен был благоустроить Армячий лог. В торгах участвовали две организации. Победитель предложил мэрии Белгорода свои услуги за 2,4 млн рублей.

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