Двойной статус: что будет с урочищем Армячий лог в Белгороде?

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
По словам Семенковой, территория Армячего лога обладает двойным статусом. Это охраняемая природная территория и лесная. Для лесных территорий порядок освоения и уход осуществляется в соответствии с лесным кодексом, а для охраняемых природных территорий есть дополнительные ограничения. То есть территории, которые обладают двойным статусом, имеют свои нюансы освоения.
Семенкова отметила, что сейчас создано лесничество, которое также производит инвентаризацию лесов, и по итогам для каждой территории создадут регламент по уходу.
Для защитных лесов установлены свои регламенты охраны, и там по факту может быть ограничена рекреационная деятельность. Поэтому Армячий лог не может стать парком. Но там может быть лесопарк, прогулочная территория. Однако и тут есть ограничения, например, в дорожных покрытиях и т. д. В любом случае, это будет нечто приближённое к естественному благоустройству. Как Сосновка, Архиерейская роща.
Елена Семенкова
Главный ландшафтный архитектор добавила, что разработать регламенты должны до конца года, из этого расчёта власти и будут выбирать территории для благоустройства на 2024 год.
Напомним, в 2022 году с помощью электронного аукциона определили подрядчика, который должен был благоустроить Армячий лог. В торгах участвовали две организации. Победитель предложил мэрии Белгорода свои услуги за 2,4 млн рублей.