Двойной статус: что будет с урочищем Армячий лог в Белгороде?

По словам Семенковой, территория Армячего лога обладает двойным статусом. Это охраняемая природная территория и лесная. Для лесных территорий порядок освоения и уход осуществляется в соответствии с лесным кодексом, а для охраняемых природных территорий есть дополнительные ограничения. То есть территории, которые обладают двойным статусом, имеют свои нюансы освоения.