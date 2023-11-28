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Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

28 ноября 2023, 13:30
Фото: 1MI
Атака была на Грайворонский горокруг. На место происшествия выехали оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 28 ноября ударили по Грайворонскому горокругу. Атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Произошло это в Мокрой Орловке.

Оперативные службы выехали на место происшествия. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Это уже второй удар по Грайворонскому горокругу за день. Ранее под обстрел попало село Пороз. Разрушения есть как минимум в одном частном доме. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Добавим, что МЧС сегодня также предупреждало об атаке на Дроновку в Грайворонском горокруге. Какой-либо другой информации об обстреле не было.

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#Белгородская область#Происшествия#Инна Рогова#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Мокрая орловка#Приграничье#Атака#СВО#Дрон-камикадзе#Инфраструктурный объект связи
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