Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
ВСУ 28 ноября ударили по Грайворонскому горокругу. Атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Произошло это в Мокрой Орловке.
Оперативные службы выехали на место происшествия. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Это уже второй удар по Грайворонскому горокругу за день. Ранее под обстрел попало село Пороз. Разрушения есть как минимум в одном частном доме. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Добавим, что МЧС сегодня также предупреждало об атаке на Дроновку в Грайворонском горокруге. Какой-либо другой информации об обстреле не было.