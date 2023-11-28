Деревья важнее людей? В Белгороде не хотят убирать ели на опасном перекрёстке

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Как рассказал нам горожанин, который попросил представить его как Александр Гук, он часто обращается в мэрию Белгорода по поводу нарушений организации дорожного движения, если из-за этого попадает в опасные ситуации. И, как правило, на его обращения администрация реагирует и нарушения устраняют. Но в этот раз на его просьбу ответили, что нарушений нет.
А произошло вот что. Александр ехал на автомобиле по улице Николая Чумичова со стороны ул. Белгородского полка к Преображенской. На пешеходный переход у перекрёстка Николая Чумичова — Народный бульвар «выскочил» ребёнок на самокате. Водитель в этот момент резко затормозил — и ребёнок не пострадал. Проблема, по словам белгородца, в том, что из-за зелёных насаждений — нескольких елей — как у водителя, так и у пешехода, практически нулевой угол обзора, они друг друга не видят, и может произойти трагедия.
«Ещё мне повезло, что из-за резкого торможения в меня сзади никто не въехал. Я подумал: ну не может быть такого закрытого перехода, когда так плохо видно, наверняка что-то нарушено. Пошёл читать ГОСТы, обнаружил, что один из них нарушен. Обратился в администрацию и получил чудовищный ответ, в котором написано, что деревья важнее людей».
Александр Гук, житель Белгорода
Читатель предоставил нам своё обращение и ответ мэрии. В обращении он ссылается на ГОСТ Р 50597-2017, согласно седьмому пункту которого «для обеспечения видимости не допускается устройство земляных валов, посадка деревьев и кустарников, установка сооружений высотой более 0,5 м в зонах треугольников видимости на нерегулируемых пересечениях и примыканиях дорог и улиц в одном уровне, а также на пешеходных переходах».
Что за зона «треугольника»? Если коротко, то для условий «пешеход-транспорт» (соответствуют ситуации Александра и ребёнка на самокате) размеры сторон прямоугольного треугольника, на котором нельзя ничего сажать, для улиц при скорости движения транспортных средств 25 и 40 км/ч должна быть не менее 8×40 и 10×50 м соответственно. Чтобы было понятно, в какой зоне конкретно на этом участке по ул. Николая Чумичова должен находиться треугольник видимости, показываем схему из обращения Александра ниже.
Как мы видим и как следует из обращения, в этой зоне видимости находятся около пяти-шести по ГОСТу «лишних» елей. Что же на это сказала администрация? А мэрия в своём ответе сослалась на то, что исполнение условий ГОСТа происходит на добровольной основе, поэтому «в целях сохранения зеленого фонда города вырубку деревьев считаем нецелесообразной».
«Этот ГОСТ необязателен, но он направлен на защиту жизни и здоровья людей. И получается, что те, кто его создавал, они предположить не могли, что кто-то поставит дерево выше жизни человека».
Александр Гук
А что касается ДТП, которые теоретически могут произойти на этом участке, то они не делают этот участок опасным. Почему? Потому что не произошли:
«Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий в городе Белгороде на указанном Вами участке улицы за 2023 год не было ни одного подобного происшествия. Таким образом, утверждения об аварийности улицы Николая Чумичова с зелёными насаждениями на разделительной полосе являются безосновательными».
ответ на обращение Александра от администрации Белгорода
Действительно ли мэрия ставит зелёный фонд выше рекомендаций по безопасности от ГОСТа? Чтобы это узнать, мы отправили запрос в администрацию, об ответе расскажем отдельно.
Возможно, что мэрия пересмотрит свой подход, ведь сегодня стало известно, что Белгородская область может сорвать план нацпроекта по безопасности дорог. Всему виной показатели смертности в ДТП — доля погибших превышает «запланированную» и вместо 6,21 человека на 100 тысяч населения выходит 7,59 погибшего на 100 тысяч человек.