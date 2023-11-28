Деревья важнее людей? В Белгороде не хотят убирать ели на опасном перекрёстке

А произошло вот что. Александр ехал на автомобиле по улице Николая Чумичова со стороны ул. Белгородского полка к Преображенской. На пешеходный переход у перекрёстка Николая Чумичова — Народный бульвар «выскочил» ребёнок на самокате. Водитель в этот момент резко затормозил — и ребёнок не пострадал. Проблема, по словам белгородца, в том, что из-за зелёных насаждений — нескольких елей — как у водителя, так и у пешехода, практически нулевой угол обзора, они друг друга не видят, и может произойти трагедия.