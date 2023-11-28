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Беспилотник

Белгородская область попала под артобстрел и подверглась атаке беспилотников

28 ноября 2023, 07:33
Фото: Midjourney
Беспилотник

Восемь раз ВСУ атаковали Белгородской области за день

Накануне приграничье попало под артиллерийский обстрел. Два населённых пункта атаковали беспилотники. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

По Белгородской области 27 ноября ВСУ ударили восемь раз. Шесть прилётов установлено в Наумовке Белгородского района. Село попало под артиллерийский обстрел. Помимо этого, населённый пункт атаковали дроном-камикадзе.

Беспилотник самолётного типа накануне сбили в Валуйском горокруге. ПВО сработала над селом Тулянка.

Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Днём ранее, 26 ноября, ВСУ тоже атаковали только два района. Под ударом был в том числе Белгородский район — над ним сбросили два самодельных взрывных устройства с беспилотника.

Два взрывных устройства сбросили ВСУ с беспилотника под Белгородом
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#Белгородская область#Белгородский район#Пво#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Артиллерия#СВО#Беспилотники#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе
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