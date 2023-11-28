Белгородская область попала под артобстрел и подверглась атаке беспилотников

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
По Белгородской области 27 ноября ВСУ ударили восемь раз. Шесть прилётов установлено в Наумовке Белгородского района. Село попало под артиллерийский обстрел. Помимо этого, населённый пункт атаковали дроном-камикадзе.
Беспилотник самолётного типа накануне сбили в Валуйском горокруге. ПВО сработала над селом Тулянка.
Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Днём ранее, 26 ноября, ВСУ тоже атаковали только два района. Под ударом был в том числе Белгородский район — над ним сбросили два самодельных взрывных устройства с беспилотника.