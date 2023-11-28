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Posted 28 ноября 2023, 14:58

Published 28 ноября 2023, 14:58

Modified 28 ноября 2023, 15:00

Updated 28 ноября 2023, 15:00

Народная дружина

150 рублей за час: белгородцам, охраняющим общественный порядок, назначили выплаты

28 ноября 2023, 14:58
Фото: 1MI
Народная дружина

В Белгороде утвердили почасовую оплату для охраняющих общественный порядок

Сюжет
Новости Белгорода
На сессии горсовета Белгорода приняли проект об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка в городе.

Выплаты охраняющим общественный порядок гражданам будет осуществлять МКУ «Муниципальная стража». Оплата у них будет почасовая, согласно графикам дежурства: 150 рублей за час в будние дни, 200 рублей за час в выходные и праздники.

Продолжительность дежурства — от 2 до 12 часов, соответственно выплата за одно дежурство может составлять до 1800-2400 рублей. При этом гражданин, участвующий в охране общественного порядка, должен отдежурить не меньше 8 часов в месяц.

В начале ноября стало известно, что в Белгородской области насчитывается 380 отрядов народной дружины, в которых участвует около 7 тысяч человек. Для них 8 ноября провели комплексные учения.

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#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Охрана общественного порядка#МКУ «Муниципальная стража»#График дежурства#Почасовая оплата#Будние дни#Народная дружина
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