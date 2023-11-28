150 рублей за час: белгородцам, охраняющим общественный порядок, назначили выплаты

Posted 28 ноября 2023, 14:58
Published 28 ноября 2023, 14:58
Modified 28 ноября 2023, 15:00
Updated 28 ноября 2023, 15:00
Выплаты охраняющим общественный порядок гражданам будет осуществлять МКУ «Муниципальная стража». Оплата у них будет почасовая, согласно графикам дежурства: 150 рублей за час в будние дни, 200 рублей за час в выходные и праздники.
Продолжительность дежурства — от 2 до 12 часов, соответственно выплата за одно дежурство может составлять до 1800-2400 рублей. При этом гражданин, участвующий в охране общественного порядка, должен отдежурить не меньше 8 часов в месяц.
В начале ноября стало известно, что в Белгородской области насчитывается 380 отрядов народной дружины, в которых участвует около 7 тысяч человек. Для них 8 ноября провели комплексные учения.