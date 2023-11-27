Выпал снег и жалобы выросли: белгородцы продолжают жаловаться на вывоз мусора

Министр рассказал, что более детальный анализ и отчёт о проблемах вывоза мусора предоставит на следующей неделе. Также губернатор Вячеслав Гладков предложил провести анализ не за одногодичный период, а за три прошедших года, и разобрать вопросы, которые непосредственно могут быть связанны с вывозом мусора: проблема оператора, подрядчика, погодные условия типа осадков и т. п.