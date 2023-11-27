Выпал снег и жалобы выросли: белгородцы продолжают жаловаться на вывоз мусора

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Как сообщил Алексей Ботвиньев, в министерстве ЖКХ области провели первичный анализ по аналогичному периоду прошлого года. Динамика показала, что основной пик поступления жалоб в прошлом году по вывозу мусора связан с выпадением снега.
Министр рассказал, что более детальный анализ и отчёт о проблемах вывоза мусора предоставит на следующей неделе. Также губернатор Вячеслав Гладков предложил провести анализ не за одногодичный период, а за три прошедших года, и разобрать вопросы, которые непосредственно могут быть связанны с вывозом мусора: проблема оператора, подрядчика, погодные условия типа осадков и т. п.
Так, за прошедшую неделю количество жалоб приросло на 173. Сейчас это 274 обращения в целом. Большая часть из них приходится на Белгород и Старооскольский горокруг.
Ранее во время пресс-конференции губернатор уже отвечал на вопрос о данной проблеме. Также он связал это с выпавшим снегом.