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вывоз мусора

Выпал снег и жалобы выросли: белгородцы продолжают жаловаться на вывоз мусора

27 ноября 2023, 06:44
Фото: 1MI
вывоз мусора

В Белгородской области проанализируют проблемы с вывозом мусора за три года

На еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области затронули тему жалоб на вывоз мусора. Проблема связана с выпадением снега и осадков в общем, которые затрудняют выполнение обязанности. Об этом рассказал министр ЖКХ Алексей Ботвиньев.

Как сообщил Алексей Ботвиньев, в министерстве ЖКХ области провели первичный анализ по аналогичному периоду прошлого года. Динамика показала, что основной пик поступления жалоб в прошлом году по вывозу мусора связан с выпадением снега.

Министр рассказал, что более детальный анализ и отчёт о проблемах вывоза мусора предоставит на следующей неделе. Также губернатор Вячеслав Гладков предложил провести анализ не за одногодичный период, а за три прошедших года, и разобрать вопросы, которые непосредственно могут быть связанны с вывозом мусора: проблема оператора, подрядчика, погодные условия типа осадков и т. п.

Так, за прошедшую неделю количество жалоб приросло на 173. Сейчас это 274 обращения в целом. Большая часть из них приходится на Белгород и Старооскольский горокруг.

Ранее во время пресс-конференции губернатор уже отвечал на вопрос о данной проблеме. Также он связал это с выпавшим снегом.

Жалобы белгородцев на вывоз мусораЖалобы белгородцев на вывоз мусора
Жалобы белгородцев на вывоз мусора
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