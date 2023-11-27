Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Украинский пикап с миномётом застрял, когда пытался выехать на огневую позицию и атаковать российских пограничников. Это дало преимущество ВС РФ, и они успешно уничтожили противника. Произошло это на границе Харьковской и Белгородской областей.
Напомним, что 24 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о попытке диверсантов атаковать Белгородскую область. Попытку предотвратили члены батальона «Запад-Ахмат» и сводного оперативного отряда Белгорода. Российские военнослужащие ударили по опорному пункту ВСУ из миномёта, уничтожив его и личный состав.