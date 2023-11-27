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Published Сегодня, 10:29

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Украинский пикап не смог атаковать Белгородскую область

ВСУ пытались ударить по пограничникам на белгородском участке границы, но не смогли

27 ноября 2023, 10:29
Фото: 1MI

Украинский пикап не смог атаковать Белгородскую область

Технику ВСУ, которая застряла на подъезде к огневой позиции, удалось уничтожить. Российские пограничники вовремя увидели противника и открыли огонь, пишет Telegram-канал «Старше Эдды».

Украинский пикап с миномётом застрял, когда пытался выехать на огневую позицию и атаковать российских пограничников. Это дало преимущество ВС РФ, и они успешно уничтожили противника. Произошло это на границе Харьковской и Белгородской областей.

Напомним, что 24 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о попытке диверсантов атаковать Белгородскую область. Попытку предотвратили члены батальона «Запад-Ахмат» и сводного оперативного отряда Белгорода. Российские военнослужащие ударили по опорному пункту ВСУ из миномёта, уничтожив его и личный состав.

Украинский пикап застрял на границе
Видео: Telegram-канал «Старше Эдды»
Кадыров заявил о новых попытках диверсантов атаковать Белгородскую область
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