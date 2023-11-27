На катере до «Островка»? Где в Белгороде хотят запустить водный транспорт

Мэр также добавил, что акватории Центрального пляжа на правом берегу и парка «Берега» уже активно используются жителями города для купания и отдыха на воде. Там же оказывают услуги по предоставлению плавательных средств (катамаранов и сабов). В настоящее время городские власти ведут переговоры с Федерацией парусного спорта о вариантах использования акватории для развития данного спорта в следующем году.