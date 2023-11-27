На катере до «Островка»? Где в Белгороде хотят запустить водный транспорт

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Как отметил мэр областного центра Валентин Демидов, на территории города протекает пять рек регионального значения. Также есть пять прудов, которые отнесены к особо охраняемым природным территориям местного значения.
Концепция развития водного транспорта на территории Белгорода на первом этапе рассматривается в акватории рек Везёлка и Северский Донец в границах города от места слияния рек до «Пикник-парка».
Участок Везёлки от Кашарского проезда до места слияния с Северским Донцом подлежит более детальному изучению, проектированию, выработки решения по расширению узких узлов. Прежде всего, техническое решение необходимо для участка под автомобильными и пешеходными мостами.
Валентин Демидов
Мэр также добавил, что акватории Центрального пляжа на правом берегу и парка «Берега» уже активно используются жителями города для купания и отдыха на воде. Там же оказывают услуги по предоставлению плавательных средств (катамаранов и сабов). В настоящее время городские власти ведут переговоры с Федерацией парусного спорта о вариантах использования акватории для развития данного спорта в следующем году.
Относительно движения маломерных судов по акватории рек города, то на первом этапе власти хотят организовать маршрут на участке акватории Северский Донец от места слияния двух рек до территории «Пикник-парка» с возможностью причала в районе пляжа «Пескарьер». Протяжённость маршрута в одном направлении составит чуть более 11 км. Длительность речной прогулки — порядка 45 минут.
Это первый этап концепции. В дальнейшем, в том числе и после улучшения оперативной обстановки, возможно продолжение маршрута от «Пикник-парка» до Графовки, что даст ещё плюс 14 км.
Валентин Демидов
Чиновник добавил, что для организации причалов маломерных прогулочных судов, создания инфраструктуры и оборудования пунктов проката необходимо установить понтоны, оборудованные причалами, разделителями, обладающие повышенной устойчивостью, которые могут оставаться в акватории в зимнее время, либо оборудовать причальные стенки.
Концепция предусматривает на первом этапе создание трёх мест обустройства причалов. Стартовая точка — на месте слияния двух рек, в районе спортивного кластера «Берега», который будет построен в рамках реконструкции набережной на участке от проспекта Ватутина до Центрального пляжа.
Вторая точка маршрута — это место строительства понтонного причала в районе пляжа «Пескарьер». И окончательная точка — причал в районе «Пикник-парка».
Предварительное обследование маршрута показало, что большую часть маршрута глубина составляет от 4 до 7 метров.
Более подробная карта глубин будет актуализирована весной. Но уже сегодня понятно, что необходимо провести углубление и очистку русла под мостом по ул. Костюкова. Сегодня там глубина до 1,5 метров и много мусора.
Валентин Демидов
В случае одобрения концепции, следующий этап — проработка типов плавсредств.
Предварительно рассматриваются варианты прогулочных судов длиной до 20 метров, вместимостью 30-35 человек. Проведены переговоры с потенциальными инвесторами.
Валентин Демидов
Срок реализации первого этапа концепции — июнь–июль 2024 года.