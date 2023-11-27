В Белгородской области в непогоду на маршруты будет выходить больше автобусов

По словам Сергея Евтушенко, на рейсы вышли все автобусы, но из-за сильного снега образовались пробки и скорость потока уменьшилась, отсюда общественный транспорт не прибыл вовремя. Губернатор дал поручение министерству смотреть прогнозы погоды и, когда будут возможны осадки, выпускать на рейсы больше автобусов. По его мнению, это должно решить проблему с графиком движения: