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Published Сегодня, 07:38

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Автобус в Белгороде

В Белгородской области в непогоду на маршруты будет выходить больше автобусов

27 ноября 2023, 07:38
Фото: 1MI
Автобус в Белгороде
Такое получение министру транспорта дал губернатор Гладков в ходе еженедельного совещания. Причина — большое количество обращений граждан по теме.

По поводу общественного транспорта от белгородцев за неделю поступило 146 обращений, из них большинство, а это 99, — по несоблюдению графика движения автобусами. Министр автомобильных дорог и транспорта назвал причину — погодные условия и пробки из-за них.

По словам Сергея Евтушенко, на рейсы вышли все автобусы, но из-за сильного снега образовались пробки и скорость потока уменьшилась, отсюда общественный транспорт не прибыл вовремя. Губернатор дал поручение министерству смотреть прогнозы погоды и, когда будут возможны осадки, выпускать на рейсы больше автобусов. По его мнению, это должно решить проблему с графиком движения:

«Осадки это более менее прогнозируемая история, мы можем по метеосводкам видеть изменение погоды в худшую сторону. Давайте тогда увеличивать количество автобусов, которые должны выйти на маршруты в этих промежутках времени».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в течение всей прошлой недели в регионе было много осадков в виде снега. Самые сильные пробки наблюдались в понедельник — до 10 баллов. По дорожной карте, большинство дорог в Белгороде были в красной зоне. А на некоторых участках застревали автобусы.

Будьте осторожны: МЧС предупреждает белгородцев о непростой погоде в понедельник
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