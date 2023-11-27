Стало известно, сколько лет нужно работать белгородцам, чтобы накопить 1 млн рублей

Среди соседей по Центральному Черноземью такой же результат, как и Белгородская область, показала Липецкая. Она заняла 39-е место. В регионе тоже в среднем понадобится 11,3 года, чтобы накопить 1 млн рублей на пополняемом вкладе. Правда, в Липецкой области больше сотрудников, которые не смогут накопить миллион за 15 лет трудового стажа (14,9%).