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Деньги

Стало известно, сколько лет нужно работать белгородцам, чтобы накопить 1 млн рублей

27 ноября 2023, 07:50
Фото: Midjourney
Деньги

Белгородская область стала 38-й в рейтинге по способности людей накопить миллион

В Центральном Черноземье Белгородская область показала лучший результат. При этом более 13% работников в регионе не смогут накопить миллион даже за 15 лет трудовой деятельности, сообщает РИА «Новости».

Белгородцам нужно работать в среднем 11,3 года, чтобы накопить 1 млн рублей. С этим показателем регион занял 38-е место в федеральном рейтинге. Вместе с тем 12,3% работников в Белгородской области не смогут накопить миллион даже за 15 лет стажа.

Среди соседей по Центральному Черноземью такой же результат, как и Белгородская область, показала Липецкая. Она заняла 39-е место. В регионе тоже в среднем понадобится 11,3 года, чтобы накопить 1 млн рублей на пополняемом вкладе. Правда, в Липецкой области больше сотрудников, которые не смогут накопить миллион за 15 лет трудового стажа (14,9%).

Воронежская область заняла в рейтинге 43-е место. Здесь потребуется 11,6 года, чтобы накопить 1 млн рублей. В Курской области процесс займёт 11,8 года — это 55-е место в рейтинге. Дольше всех в Центральном Черноземье придётся копить тамбовчанам — 12,8 года.

Быстрее всех остальных в РФ накопят 1 млн рублей жители Чукотского АО (5,3 года), Ямало-Ненецкого АО (5,9 года), Магаданской области (6,1 года), Москвы (6,4 года), Ненецкого АО (6,8 года). Дольше придётся копить жителям Кавказа: Карачаево-Черкесии (14,6 года), Чечни (15,1 года), Ингушетии (15,5 года).

Рейтинг составляли на основе данных Росстата. При проведении исследования предполагалось, что ежемесячно на вклад отправляют 10% от медианной зарплаты в регионе.

Ранее стало известно, что в Белгородской области 10,8% работников получают меньше 20 тыс. рублей.

Сколько работников в Белгородской области получает меньше 20 тысяч рублей?
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