Сбросили «рога»: сколько водителей белгородского троллейбуса пересело на автобусы?

Год назад, 1 июля 2022 года, Белгород был вынужден отказаться от троллейбуса. Причин на то было несколько: износ инфраструктуры, прихода транспортных средств в непригодность и отсутствие финансирования по данному направлению. Сообщалось, что изношенность троллейбусов составляла 95%, а затраты на обновление троллейбусного парка оценили в 7,7 млрд рублей.