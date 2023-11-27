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Updated Сегодня, 12:37

Стало известно, сколько водителей белгородского троллейбуса пересело на автобусы

Сбросили «рога»: сколько водителей белгородского троллейбуса пересело на автобусы?

27 ноября 2023, 12:35
Фото: 1MI

Стало известно, сколько водителей белгородского троллейбуса пересело на автобусы

В пресс-службе правительства Белгородской области Бел.Ру в ответ на официальный запрос сообщили, сколько водителей троллейбусов после закрытия депо перешло на работу в ООО «ЕТК».

По данным пресс-службы правительства, на работу в ООО «ЕТК» из троллейбусного депо перешло 26 водителей. Они прошли переобучение и научились управлять автобусом.

Ранее сообщалось, что из 114 сотрудников троллейбусного депо 50 решили работать в ЕТК. Часть из них выбрала работу в техслужбе ЕТК, часть — работу водителем.

Год назад, 1 июля 2022 года, Белгород был вынужден отказаться от троллейбуса. Причин на то было несколько: износ инфраструктуры, прихода транспортных средств в непригодность и отсутствие финансирования по данному направлению. Сообщалось, что изношенность троллейбусов составляла 95%, а затраты на обновление троллейбусного парка оценили в 7,7 млрд рублей.

На данный момент по бывшим троллейбусным маршрутам ходят аналогичные автобусные.

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