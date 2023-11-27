С белгородца взыскали 100 тысяч за вред животному миру Акулиновки

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В Акулиновке Борисовского района мужчина сжёг сухую траву. Произошло это ещё в апреле. По оценке экоохотнадзора, причинённый вред животному миру охватил участок площадью 400 кв. м.
Белгородца привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Сумма штрафа не указана, но по статье она составляет для физлиц от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.
Однако экоохотнадзор решил взыскать с белгородца вред, причинённый им животному миру. Белгородский областной суд требование ведомства удовлетворил. В итоге с мужчины постановили взыскать ещё 100 тыс. рублей. Решение вступило в силу.
Добавим, что это не самая крупная сумма, которую требовали с белгородцев за вред животному миру. Ранее с двух безработных жителей региона требовали 7,7 млн рублей. Однако в итоге с ответчиков в солидарном порядке постановили взыскать 30 тыс. рублей.