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Пожар

С белгородца взыскали 100 тысяч за вред животному миру Акулиновки

27 ноября 2023, 11:47
Фото: 1MI
Пожар

Белгородца осудили за поджог сухой травы

Причинённый вред охватил участок общей площадью 400 кв. м. Белгородца не только оштрафовали: через суд с него взыскали вред, нанесённый им животному миру, рассказал глава регионального управления экоохотнадзора Андрей Гоц.
Сюжет
Штраф

В Акулиновке Борисовского района мужчина сжёг сухую траву. Произошло это ещё в апреле. По оценке экоохотнадзора, причинённый вред животному миру охватил участок площадью 400 кв. м.

Белгородца привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Сумма штрафа не указана, но по статье она составляет для физлиц от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Однако экоохотнадзор решил взыскать с белгородца вред, причинённый им животному миру. Белгородский областной суд требование ведомства удовлетворил. В итоге с мужчины постановили взыскать ещё 100 тыс. рублей. Решение вступило в силу.

Добавим, что это не самая крупная сумма, которую требовали с белгородцев за вред животному миру. Ранее с двух безработных жителей региона требовали 7,7 млн рублей. Однако в итоге с ответчиков в солидарном порядке постановили взыскать 30 тыс. рублей.

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#Общество#Белгородская область#Штраф#Животные#Борисовский район#Инна Рогова#Белгород#Экоохотнадзор
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