С белгородца взыскали 100 тысяч за вред животному миру Акулиновки

Добавим, что это не самая крупная сумма, которую требовали с белгородцев за вред животному миру. Ранее с двух безработных жителей региона требовали 7,7 млн рублей. Однако в итоге с ответчиков в солидарном порядке постановили взыскать 30 тыс. рублей.