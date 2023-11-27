Прокуратура недовольна работой чиновников в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
На одной из улиц села Почаево Грайворонского округа не соблюдены нормативные требования по расстоянию между контейнерными площадками. Из-за этого жители сталкиваются со сложностями в порядке сбора мусора.
Органы местного самоуправления не решают возникшую проблему, поэтому прокурор внёс представление главе администрации Грайворонского округа. Надзорное ведомство проследит за выполнением требований.
В этом году белгородцы часто жаловались на проблемы с вывозом мусора. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в ноябре именно снег мешал технике проехать в некоторые дворы, чтобы забрать накопившиеся отходы.