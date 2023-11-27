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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Мусор

Прокуратура недовольна работой чиновников в белгородском приграничье

27 ноября 2023, 13:06
Фото: 1MI
Мусор

Главе администрации в Белгородской области внесли представление из-за мусора

Инцидент произошёл в селе Грайворонского округа. Прокуратура заметила несоблюдение требований по расстоянию между мусорными контейнерными площадками, поэтому внесла представление главе округа.

На одной из улиц села Почаево Грайворонского округа не соблюдены нормативные требования по расстоянию между контейнерными площадками. Из-за этого жители сталкиваются со сложностями в порядке сбора мусора.

Органы местного самоуправления не решают возникшую проблему, поэтому прокурор внёс представление главе администрации Грайворонского округа. Надзорное ведомство проследит за выполнением требований.

В этом году белгородцы часто жаловались на проблемы с вывозом мусора. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в ноябре именно снег мешал технике проехать в некоторые дворы, чтобы забрать накопившиеся отходы.

Снег мешает работе при вывозе мусора: губернатор ответил на жалобы белгородцев
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#Белгородская область#Прокуратура#Мусор#Белгород#Грайворонский горокруг#Приграничье#Александра Склярова
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