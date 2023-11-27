Программа «Высокие медицинские технологии»

ВМТ — это страховая защита на случай особо тяжелых заболеваний и состояний, требующих сложного, дорогостоящего, длительного и высокотехнологичного лечения. АО «СОГАЗ» оплачивает расходы при наступлении заболеваний и травм, цена лечения которых значительно превышает стоимость полиса.