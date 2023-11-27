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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

Магазин

Придётся копить на покупку к Новому году: в России заметно подорожает ещё один товар

27 ноября 2023, 10:20
Фото: 1MI
Магазин

Говядина может подорожать на 7-10%

Такой прогноз дают участники рынка. Среди причин называют падение производства, предпраздничный рост цен, удорожание издержек, пишет «Парламентская газета».

В России к новогодним праздникам заметно подорожает говядина. Эксперты прогнозируют рост цен как минимум на 7-10%.

По информации Росстата, в сентябре говядина на кости стоила 506 рублей за килограмм, бескостная — 683 рубля. Уже сейчас шейную часть сейчас можно купить по цене более 700 рублей за килограмм. Язык стоит дороже 800 рублей. Прибавили в цене и стейки.

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк поясняет, что говядина всегда была дорогим мясом из-за сложностей в производстве. По его словам, уже как минимум десять дет стабильно падает производство — сокращается поголовье крупного рогатого скота. На рост цен также влияет удорожание издержек. Свою роль перед новогодними праздниками может сыграть и традиционный ажиотаж.

Оптимистичных прогнозов по теме стоимости говядины эксперты пока дать не могут. «Без мяса россияне под Новый год, конечно, не останутся, но вот откладывать на его покупку к новогоднему столу лучше начать уже сейчас», — пишет издание.

Ранее, напомним, заметно выросли цены на курицу и яйца. В целом новогодний стол в этом году подорожает на 9%.

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