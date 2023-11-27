Придётся копить на покупку к Новому году: в России заметно подорожает ещё один товар

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк поясняет, что говядина всегда была дорогим мясом из-за сложностей в производстве. По его словам, уже как минимум десять дет стабильно падает производство — сокращается поголовье крупного рогатого скота. На рост цен также влияет удорожание издержек. Свою роль перед новогодними праздниками может сыграть и традиционный ажиотаж.