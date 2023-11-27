Представители Белгородэнерго обсудили вопросы энергобезопасности на конференции

В дискуссии, затрагивающей современное состояние энергетики и вопросы отраслевого регулирования, приняли участие ведущие эксперты по энергетическому праву, в числе которых член-корреспондент РАН, научный руководитель юридического института БелГУ Андрей Габов, директор департамента экономической безопасности в ТЭК Министерства энергетики РФ Антон Семейкин, представители энергокомпаний и ведущих вузов России из республики Беларусь, Севастополя, Санкт-Петербурга, Татарстана.