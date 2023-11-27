«Пойду к акционерам»: Гладков не оценил уровень вакцинации белгородских предприятий

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Министр строительства Оксана Козлитина рассказала, что процент вакцинации по её направлению составляет 48%. В низкой зоне «Белаци» и «Стройматериалы», где привиты менее 30%. Остальные предприятия в норме, некоторые даже перешагнули процент в 60%.
Неоднократно встречались с руководителями. Я так понимаю, работа с персоналом недостаточно объёмная в плане разъяснительной работы.
Оксана Козлитина
Губернатор Вячеслав Гладков поручил подготовить развёрнутую справку по отстающим компаниям.
Буду выходить на их руководителей и на главных акционеров предприятий, чтобы они предприняли меры для безопасности и защиты здоровья их сотрудников.
Вячеслав Гладков
Не совсем всё гладко и у министра сельского хозяйства Андрея Антоненко. Так, минсхельхоз курирует три направления: процент вакцинации у предприятий АПК, общественного питания и торговли выше 60%. Но есть предприятия с низкими темпами: с ними продолжают работу, и чиновник надеется, что ситуация к декабрю улучшится.
Давайте по «Агро-Белогорью», «Русарго» и «Хохланду» я поговорю с основными акционерами и гендиректорами. Для меня удивительно, что они являются аутсайдерами.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что есть пять отстающих предприятий, и ситуацию нужно «подкорректировать».
Ранее губернатор поручил провести обязательную вакцинацию руководителей органов власти и подведомственных учреждений. По мнению Гладкова, непривитые чиновники и сотрудники важных предприятий могут резко заболеть, что приведёт к дестабилизации руководящего аппарата и навредит развитию региона.