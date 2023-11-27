«Пойду к акционерам»: Гладков не оценил уровень вакцинации белгородских предприятий

Не совсем всё гладко и у министра сельского хозяйства Андрея Антоненко. Так, минсхельхоз курирует три направления: процент вакцинации у предприятий АПК, общественного питания и торговли выше 60%. Но есть предприятия с низкими темпами: с ними продолжают работу, и чиновник надеется, что ситуация к декабрю улучшится.