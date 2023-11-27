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В Белгородской области займутся предприятиями-аутсайдерами по вакцинации

«Пойду к акционерам»: Гладков не оценил уровень вакцинации белгородских предприятий

27 ноября 2023, 07:19
Фото: 1MI

В Белгородской области займутся предприятиями-аутсайдерами по вакцинации

Во время оперсовещания с правительством региона губернатор Вячеслав Гладков отметил низкий уровень вакцинации некоторых предприятий. По мнению главы Белгородской области, такая ситуация недопустима.

Министр строительства Оксана Козлитина рассказала, что процент вакцинации по её направлению составляет 48%. В низкой зоне «Белаци» и «Стройматериалы», где привиты менее 30%. Остальные предприятия в норме, некоторые даже перешагнули процент в 60%.

Неоднократно встречались с руководителями. Я так понимаю, работа с персоналом недостаточно объёмная в плане разъяснительной работы.
Оксана Козлитина
Фото: оперсовещание правительства области

Губернатор Вячеслав Гладков поручил подготовить развёрнутую справку по отстающим компаниям.

Буду выходить на их руководителей и на главных акционеров предприятий, чтобы они предприняли меры для безопасности и защиты здоровья их сотрудников.
Вячеслав Гладков

Не совсем всё гладко и у министра сельского хозяйства Андрея Антоненко. Так, минсхельхоз курирует три направления: процент вакцинации у предприятий АПК, общественного питания и торговли выше 60%. Но есть предприятия с низкими темпами: с ними продолжают работу, и чиновник надеется, что ситуация к декабрю улучшится.

Давайте по «Агро-Белогорью», «Русарго» и «Хохланду» я поговорю с основными акционерами и гендиректорами. Для меня удивительно, что они являются аутсайдерами.
Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что есть пять отстающих предприятий, и ситуацию нужно «подкорректировать».

Ранее губернатор поручил провести обязательную вакцинацию руководителей органов власти и подведомственных учреждений. По мнению Гладкова, непривитые чиновники и сотрудники важных предприятий могут резко заболеть, что приведёт к дестабилизации руководящего аппарата и навредит развитию региона.

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#Общество#Белгородская область#Губернатор#Предприятие#Прививка#Вакцинация#Белгород#Вячеслав Гладков#Оксана Козлитина#Андрей Антоненко#Артем Черненко#Оперсовещание
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