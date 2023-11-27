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Остановка

Опять перенос? Белгородцам назвали новую дату монтажа остановки на «Стадионе»

27 ноября 2023, 06:36
Фото: 1MI
Остановка

Монтаж остановочного комплекса «Стадион» в Белгороде вновь перенесли

Об очередном переносе белгородская администрация сообщила в соцсетях. Горожане не перестают интересоваться, сколько им ещё предстоит мокнуть под дождём и снегом. Оказывается, ждать остановку придётся, возможно, к Новому году.

В Белгороде до сих пор нет остановочных комплексов на «Стадионе» и «Мичурина». Горожане отмечают, что прежде, чем сносить старые павильоны, нужно было подготовить новые.

«На „Стадионе“ люди под дождём стоят, некуда спрятаться. За полгода не могут остановку поставить. Переходы до сих пор не доделаны, ещё и трубу прорвало», — жалуется мужчина.

На жалобу отреагировали в городской администрации. По информации чиновников, остановочный комплекс установят на «Стадионе» не позднее 30 декабря. Ответ жителей возмутил: ранее власти обещали выполнить монтажные работы до 25 ноября, затем — до 10 декабря. Однако в мэрии вновь назвали другую дату.

Напомним, что остановочный комплекс на «Мичурина» пообещали установить до 25 декабря. На навесы на остановках планировалось потратить 6,6 млн рублей.

К Новому году будет: когда на «Мичурина» в Белгороде появится остановочный павильон?
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#Город#Белгородская область#Перенос#Новости Белгорода#Стадион#Мэрия#Автобусная остановка#Белгород#Александра Склярова
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