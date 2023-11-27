Опять перенос? Белгородцам назвали новую дату монтажа остановки на «Стадионе»

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Белгороде до сих пор нет остановочных комплексов на «Стадионе» и «Мичурина». Горожане отмечают, что прежде, чем сносить старые павильоны, нужно было подготовить новые.
«На „Стадионе“ люди под дождём стоят, некуда спрятаться. За полгода не могут остановку поставить. Переходы до сих пор не доделаны, ещё и трубу прорвало», — жалуется мужчина.
На жалобу отреагировали в городской администрации. По информации чиновников, остановочный комплекс установят на «Стадионе» не позднее 30 декабря. Ответ жителей возмутил: ранее власти обещали выполнить монтажные работы до 25 ноября, затем — до 10 декабря. Однако в мэрии вновь назвали другую дату.
Напомним, что остановочный комплекс на «Мичурина» пообещали установить до 25 декабря. На навесы на остановках планировалось потратить 6,6 млн рублей.