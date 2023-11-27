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Updated Сегодня, 08:18

Концерт

Не самый лучший день: известный певец перенёс концерт в Белгороде

27 ноября 2023, 08:16
Фото: 1MI
Концерт

Концерт Лепса в Белгороде перенесли на неопределённый срок

Григорий Лепс передумал приезжать в Белгород на этой неделе. Его выступление должно было состояться 29 ноября. Сегодня стало известно, что выступление вновь переносят. На этот раз — на неопределённый срок.

Сегодня, 27 ноября, стало известно о переносе концерта певца Григория Лепса в Белгороде. Выступление должно было состояться 29 ноября. Когда теперь поклонникам ждать артиста в Белгороде, пока не известно.

Этот перенос концерта Лепса в Белгороде стал уже вторым за 2023 год. Первый раз выступление перенесли с 29 апреля на 29 ноября.

Добавим, что в этом же году стало известно об отмене концерта певицы Zivert и ещё семи исполнителей. Шаман же сообщил, что его выступления не отменяются: они, как и планировалось, состоятся в ДК «Энергомаш» 28 и 29 ноября.

Белгородцам ранее рассказали, можно ли вернуть деньги за купленные билеты.

Допелись: чьи концерты отменили в Белгороде в 2023 году
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#Концерт#Перенос#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Григорий Лепс
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