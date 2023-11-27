Не самый лучший день: известный певец перенёс концерт в Белгороде

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Сегодня, 27 ноября, стало известно о переносе концерта певца Григория Лепса в Белгороде. Выступление должно было состояться 29 ноября. Когда теперь поклонникам ждать артиста в Белгороде, пока не известно.
Этот перенос концерта Лепса в Белгороде стал уже вторым за 2023 год. Первый раз выступление перенесли с 29 апреля на 29 ноября.
Добавим, что в этом же году стало известно об отмене концерта певицы Zivert и ещё семи исполнителей. Шаман же сообщил, что его выступления не отменяются: они, как и планировалось, состоятся в ДК «Энергомаш» 28 и 29 ноября.
Белгородцам ранее рассказали, можно ли вернуть деньги за купленные билеты.