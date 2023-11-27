На ярмарке в Белгороде установят дополнительные туалеты

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
Белгородец попросил установить дополнительные биотуалеты на время ярмарок в областном центре: «В противном случае этому району города грозит экологическая катастрофа».
Вячеслав Гладков согласился с предложением. Вопрос возьмёт на контроль мэр Белгорода Валентин Демидов.
Странная позиция администрации, что они поставили недостаточное количество туалетов. Знаю, что там два стоит, но при таком большом количестве людей на ярмарке этого недостаточно.
Вячеслав Гладков
Напомним, что недавно на ярмарке в областном центре зафиксировали высокие цены на свинину и огурцы. Власти пообещали повлиять на эту ситуацию.