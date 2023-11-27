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Published Сегодня, 19:52

Modified Сегодня, 19:54

Updated Сегодня, 19:54

На ярмарке в Белгороде установят дополнительные туалеты

На ярмарке в Белгороде установят дополнительные туалеты

27 ноября 2023, 19:52
Фото: 1MI
Просьба установить дополнительные биотуалеты поступила во время вечернего эфира губернатора Вячеслава Гладкова.

Белгородец попросил установить дополнительные биотуалеты на время ярмарок в областном центре: «В противном случае этому району города грозит экологическая катастрофа».

Вячеслав Гладков согласился с предложением. Вопрос возьмёт на контроль мэр Белгорода Валентин Демидов.

Странная позиция администрации, что они поставили недостаточное количество туалетов. Знаю, что там два стоит, но при таком большом количестве людей на ярмарке этого недостаточно.
Вячеслав Гладков

Напомним, что недавно на ярмарке в областном центре зафиксировали высокие цены на свинину и огурцы. Власти пообещали повлиять на эту ситуацию.

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#Город#Ярмарка#Новости Белгорода#Туалет#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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