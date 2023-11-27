На СГОКе прошел конкурс среди контролеров продукции обогащения

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Сначала претендентки на звание «Лучший по профессии» прошли тест из сорока теоретических вопросов по правилам отбора и подготовки проб, проведения физико-механических испытаний, знаний нормативной документации, а также требований охраны труда и промышленной безопасности. По результатам первого этапа в финал вышли девять конкурсанток.
Во втором — практическом этапе — финалистки выполняли подготовку пробы железорудного концентрата к химическому анализу. Жюри выставляли оценки за качество и время выполнения работы, соблюдение правил безопасности.
После подведения итогов теоретического и практического этапов лучшим контролеров продукции обогащения признана Юлия Гнатусина. Второе место заняла Анастасия Ледовских, третье место — Людмила Салькова. В номинации «Лучший молодой рабочий» победила Анна Позднякова. Весь пьедестал почета заняли сотрудницы отдела технического контроля.
Победители конкурса получили дипломы, памятные подарки, корпоративные знаки отличия «Лучший по профессии» и денежные премии в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей.
«Наши сотрудники стоят на страже качества готовой продукции. Конкурс еще раз доказал, что в отделе трудятся высококвалифицированные специалисты, профессионалы своего дела. Такие соревнования помогают развитию компетенций сотрудников, их технических и научных знаний. Это особенно важно в условиях постоянного совершенствования производства и освоения новых технологий», — комментирует начальник отдела технического контроля Стойленского ГОКа Наталия Ноль.