На СГОКе прошел конкурс среди контролеров продукции обогащения

Сначала претендентки на звание «Лучший по профессии» прошли тест из сорока теоретических вопросов по правилам отбора и подготовки проб, проведения физико-механических испытаний, знаний нормативной документации, а также требований охраны труда и промышленной безопасности. По результатам первого этапа в финал вышли девять конкурсанток.