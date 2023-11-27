Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

На СГОКе прошел конкурс среди контролеров продукции обогащения

На СГОКе прошел конкурс среди контролеров продукции обогащения

27 ноября 2023, 11:39
Фото: СГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) в конкурсе профессионального мастерства выбрали лучшего контролера продукции обогащения. Свои опыт, мастерство и знание теории демонстрировали 16 сотрудниц отдела технического контроля и три работницы центральной лаборатории.

Сначала претендентки на звание «Лучший по профессии» прошли тест из сорока теоретических вопросов по правилам отбора и подготовки проб, проведения физико-механических испытаний, знаний нормативной документации, а также требований охраны труда и промышленной безопасности. По результатам первого этапа в финал вышли девять конкурсанток.

Во втором — практическом этапе — финалистки выполняли подготовку пробы железорудного концентрата к химическому анализу. Жюри выставляли оценки за качество и время выполнения работы, соблюдение правил безопасности.

После подведения итогов теоретического и практического этапов лучшим контролеров продукции обогащения признана Юлия Гнатусина. Второе место заняла Анастасия Ледовских, третье место — Людмила Салькова. В номинации «Лучший молодой рабочий» победила Анна Позднякова. Весь пьедестал почета заняли сотрудницы отдела технического контроля.

Победители конкурса получили дипломы, памятные подарки, корпоративные знаки отличия «Лучший по профессии» и денежные премии в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей.

«Наши сотрудники стоят на страже качества готовой продукции. Конкурс еще раз доказал, что в отделе трудятся высококвалифицированные специалисты, профессионалы своего дела. Такие соревнования помогают развитию компетенций сотрудников, их технических и научных знаний. Это особенно важно в условиях постоянного совершенствования производства и освоения новых технологий», — комментирует начальник отдела технического контроля Стойленского ГОКа Наталия Ноль.
Фото: СГОК
Читайте также:
СГОК организовал спартакиаду для бывших работниковСГОК и фонд «Милосердие» поддержали краеведческий проект в Белгородской областиСГОК оказал благотворительную помощь Старооскольской детской окружной больнице
#Общество#Белгородская область#Дипломы#Охрана труда#Сгок#Производство#Промышленная безопасность#Артем Черненко#Химический анализ
Подпишитесь
Что происходит с детьми в «Бригантине „Белогорье“» в охваченном штормом Крыму?
Сегодня, 12:52
Нашли ещё денег: в мэрии объяснили очередной перенос даты монтажа остановки «Стадион»
Сегодня, 14:58
В белгородскую самооборону вошли почти 6 тысяч человек
Сегодня, 11:57
Новые остановки появятся в районе памятника князю Владимиру в Белгороде
Сегодня, 13:54
Виноваты дожди? Откуда взялась течь в ремонтируемом переходе на «Стадионе» Белгорода
Сегодня, 14:31
Сбросили «рога»: сколько водителей белгородского троллейбуса пересело на автобусы?
Сегодня, 12:35