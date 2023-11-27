Минэк и КМСП назвали особенности проекта «Взлет — от стартапа до IPO»

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Проект появился в 2021-м, а был утвержден в 2022 году в качестве направления национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Функции в области курирования стратегической инициативы по части льготного кредитования выполняют Минэкономразвития и Корпорация МСП. Об этом пишет rbc.
Среди инструментов, которые были задействованы в рамках проекта «Взлет — от стартапа до IPO», упомянуты льготные кредиты под 3% для инновационных и технологических компаний, чья деятельность относится к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти средства можно привлечь в оборотных и инвестиционных целях, связанных с модернизацией производства, закупками нужного сырья, уплатой налогов, включая НДФЛ, финансированием участия в тендере.
Обратиться с запросом на участие в программе поддержки может предприятие, деятельность которого относится к 16 различным отраслям, включая сферы искусственного интеллекта, коммуникационных технологий, интернета вещей, новых производственных и генетических технологий, биотехнологии и фармацевтики, технологии новых материалов и прочие.
Компания, которая обращается за поддержкой, должна не просто принадлежать к числу субъектов МСП, но и иметь высокие финансовые результаты: ежегодный доход в размере более 100 миллионов рублей и минимальный прирост за этот же период в размере от 12%.
В целях оформления кредита потребуется предпринять ряд шагов: в частности, разместить заявку на цифровой платформе МСП.РФ. После этого заявку проверит МСП Банк, который запросит нужные документы. Финальный этап включает оценку Корпорацией МСП соответствия заемщика требованиям категории высокотехнологичных компаний.
Подобная мера поддержки высокотехнологичных компаний очень популярна, отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Особенно важным он назвал фактор расширения географии охвата программы. Если в первые недели запуска проекта более 80% обращений бизнеса приходилось на Москву и Санкт-Петербург, то сегодня за кредитами обращаются и высокотехнологичные МСП из 34 регионов РФ, заявил Исаевич.
Программа реализуется с апреля 2022 года, а к июлю 2023 года уже более 140 высокотехнологичных компаний сегмента МСП подписали договоры на кредитование на общую сумму 22,8 миллиарда рублей.
Расширение числа участников достигнуто благодаря введенным правительством мерам по упрощению условий участия. В частности, теперь сняты ограничения по числу кредитных договоров в рамках программы, упрощены условия расчета темпов роста выручки.