Максим Пучков: История Успеха в Медиа и Бизнесе

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Максим Пучков начал свой путь в мире технологий и бизнеса с обучения в физико-математической школе, последовавшим за этим образованием в Московском авиационном институте. Здесь он освоил специализации в области радиоэлектроники и экономики, закладывая фундамент для своей будущей карьеры.
Карьерный путь Пучкова начался в рекламном агентстве, где он занимался созданием компьютерной графики для телевизионных каналов. Его следующий этап — работа на образовательном канале «Российские университеты», после чего он перешел в издательский дом «Коммерсантъ», углубляясь в медийный и журналистский мир.
Максим Пучков провел более десяти лет в сфере PR, работая как в корпоративном секторе, так и в частном консалтинге. Он активно участвовал в разработке PR-стратегий для крупных нефтяных компаний, особенно в период экономических потрясений на рынке.
Пучков активно инвестировал в медиапроекты, используя свой опыт для оценки и прогнозирования рынков. Он вкладывал средства в международные медиаактивы, включая покупку лицензий на вещание и создание телевизионных студий за рубежом.
Помимо медиа, Пучков также успешно инвестировал в недвижимость, включая стрит-ритейл и крупные коммерческие объекты. Его компания, специализирующаяся на коммерциализации общественных пространств, зарекомендовала себя как один из лидеров в этой нише.
В последние годы Максим Пучков сосредоточил свое внимание на инвестициях в стартапы, в частности в области EdTech, и в производство одежды, что расширило его присутствие на российских маркетплейсах.