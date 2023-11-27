Концепцию развития водного транспорта обсудят с белгородцами

Концепцию развития водного транспорта на реках Везёлка и Северский Донец в Белгороде обсудили в ходе оперсовещания. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в течение двух-трёх недель нужно провести встречу с активными горожанами и обсудить данный вопрос.