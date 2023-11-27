Концепцию развития водного транспорта обсудят с белгородцами

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Концепцию развития водного транспорта на реках Везёлка и Северский Донец в Белгороде обсудили в ходе оперсовещания. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в течение двух-трёх недель нужно провести встречу с активными горожанами и обсудить данный вопрос.
Нужно собрать людей, которые имеют большой опыт, которые руководили городом. Посоветоваться, послушать мнения, собрать архитекторов, молодёжь, активных горожан. Форму определяйте сами. Через месяц предложение сформировать рабочую группу на базе правительства области по реализации проекта.
Вячеслав Гладков
Первое заседание губернатор поручил провести не позднее 20 декабря. В состав группы войдут должностные лица, заместители губернатора, а также другие заинтересованные лица.