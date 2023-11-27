Компания, владельцу которой вменяют дачу главе ЦЭБа взятки, подала на ЦЭБ в суд

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
По первому иску ООО «АктивГрупп» требовало взыскать с ЦЭБа задолженность по агентскому договору в 2 млн рублей, а также проценты — 98 тыс. рублей. По договору подписали несколько актов: суммы варьировались от 34 тыс. до 772 тыс. рублей. ЦЭБ просил приостановить производство по делу «до рассмотрения другого уголовного дела». Но истец против этого возражал: упомянутое дело, по его мнению, не имело отношения к рассматриваемому.
В итоге суд изучил подписанные со стороны ответчика акты оказанных услуг и встал на сторону «АктивГрупп»: требования истца были удовлетворены в полном объёме. Доводы ответчика об отсутствии у ЦЭБа сотрудников, ответственных за проверку деятельности ООО «АктивГрупп», были признаны судом несостоятельными.
В итоге ЦЭБ возместил сумму долга, а также уплатил госпошлину в 30 тыс. рублей. Решение вынесли 2 ноября: оно ещё может быть обжаловано.
Характерно, но договор, из-за которого началось судебное разбирательство, был заключен 26 февраля 2018 года. Тогда компанией руководил не объявленный теперь в международный розыск Леонид Белоковаленко, а Дмитрий Владов. Пост гендиректора компании последний покинул 4 марта 2023 года.
По второму иск «АктивГрупп» требует с ЦЭБа 6,6 млн рублей долга по тому же агентскому договору от того же числа и 331 тыс. рублей процентов. Судебное дело отложено до 18 декабря 2023 года.
Таким образом, итоговая сумма претензий по двум искам превышает 9 млн рублей.
Валентина Храмова, главный бенефициар ООО «АктивГрупп», была задержана 4 октября 2022 года. Женщине вменяли дачу взятки гендиректору ЦЭБа. Один из бывших гендиректоров ЦЭБа, Леонид Белоковаленко, объявлен в международный розыск: его подозревают в получении взятки.