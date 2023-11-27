Компания, владельцу которой вменяют дачу главе ЦЭБа взятки, подала на ЦЭБ в суд

По первому иску ООО «АктивГрупп» требовало взыскать с ЦЭБа задолженность по агентскому договору в 2 млн рублей, а также проценты — 98 тыс. рублей. По договору подписали несколько актов: суммы варьировались от 34 тыс. до 772 тыс. рублей. ЦЭБ просил приостановить производство по делу «до рассмотрения другого уголовного дела». Но истец против этого возражал: упомянутое дело, по его мнению, не имело отношения к рассматриваемому.