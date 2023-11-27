Из-за непогоды в Белгороде усилят ночную смену коммунальщиков

Posted Сегодня, 20:26
Published Сегодня, 20:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Из-за непогоды в областном центре усилят ночную смену коммунальщиков. В Белгороде усилился ветер, снизилась температура и образовалась гололедица.
По словам Валентина Демидова, ночью на маршруты выйдет 51 машина БГБ, а также техника подрядных организаций. Рабочие должны к утру привести в нормативное состояние основные дороги и пешеходные маршруты.
С утра на смене будут работать 285 сотрудников БГБ и более 500 работник УК.
Напомним, что в областном центре выявили 200 нарушений при уборке снега. 27 управляющих компаний получили предписания.