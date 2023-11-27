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Из-за непогоды в Белгороде усилят ночную смену коммунальщиков

Из-за непогоды в Белгороде усилят ночную смену коммунальщиков

27 ноября 2023, 20:26
Фото: 1MI
На смену выйдет 51 машина Белгорблагоустройства, к утру на смене будут работать 285 сотрудников БГБ и 500 работников УК, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Из-за непогоды в областном центре усилят ночную смену коммунальщиков. В Белгороде усилился ветер, снизилась температура и образовалась гололедица.

По словам Валентина Демидова, ночью на маршруты выйдет 51 машина БГБ, а также техника подрядных организаций. Рабочие должны к утру привести в нормативное состояние основные дороги и пешеходные маршруты.

С утра на смене будут работать 285 сотрудников БГБ и более 500 работник УК.

Напомним, что в областном центре выявили 200 нарушений при уборке снега. 27 управляющих компаний получили предписания.

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#Непогода#Коммунальщики#Новости Белгорода#Уборка снега#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#БГБ
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