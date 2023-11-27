Гладков запретил чиновникам отдыхать, пока не заключат контракты на 2024 год

В ходе совещания правительства Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить распоряжение о запрете выезда с территории региона его заместителей, министров и глав муниципальных образований, а также выхода в очередные отпуска, если они не заключат контракты по средствам, выделенным из областного бюджета, на 2024 год.