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Вячеслав Гладков

Гладков запретил чиновникам отдыхать, пока не заключат контракты на 2024 год

27 ноября 2023, 07:00
Фото: Bel.ru
Вячеслав Гладков

Белгородские чиновники не уйдут в отпуска, если не выполнят контрактацию бюджета

Это же правило и касается новогодних праздников. О новом распоряжении губернатор заявил на еженедельном оперативном совещании.
Сюжет
Бюджет

В ходе совещания правительства Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить распоряжение о запрете выезда с территории региона его заместителей, министров и глав муниципальных образований, а также выхода в очередные отпуска, если они не заключат контракты по средствам, выделенным из областного бюджета, на 2024 год.

Чтобы уйти в отпуск или отдыхать в праздничные дни, чиновники должны будут предоставить подтверждение от министра финансов о том, что контрактация выполняется. Исключение — служебные командировки с разрешения Гладкова.

Глава региона попросил своих подчинённых проверить, не нарушает ли он этим распоряжением закон с точки зрения нормативно-правовых актов:

«Но мне кажется, что у меня полномочия в этом плане есть. Я надеюсь, что создание дополнительной мотивации поможет перестроить вам свою работу таким образом, чтобы не портить настроение своим семьям, потому что для ваших близких и родственников отпуска имеют очень большое значение. Вопрос не в плохом губернаторе, который не понятно что новое придумал, вопрос в качестве выполнения работы, за которую вы получаете зарплату».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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