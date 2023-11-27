Гладков запретил чиновникам отдыхать, пока не заключат контракты на 2024 год

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В ходе совещания правительства Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить распоряжение о запрете выезда с территории региона его заместителей, министров и глав муниципальных образований, а также выхода в очередные отпуска, если они не заключат контракты по средствам, выделенным из областного бюджета, на 2024 год.
Чтобы уйти в отпуск или отдыхать в праздничные дни, чиновники должны будут предоставить подтверждение от министра финансов о том, что контрактация выполняется. Исключение — служебные командировки с разрешения Гладкова.
Глава региона попросил своих подчинённых проверить, не нарушает ли он этим распоряжением закон с точки зрения нормативно-правовых актов:
«Но мне кажется, что у меня полномочия в этом плане есть. Я надеюсь, что создание дополнительной мотивации поможет перестроить вам свою работу таким образом, чтобы не портить настроение своим семьям, потому что для ваших близких и родственников отпуска имеют очень большое значение. Вопрос не в плохом губернаторе, который не понятно что новое придумал, вопрос в качестве выполнения работы, за которую вы получаете зарплату».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области