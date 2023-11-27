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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Гладков: на обновлённой набережной белгородцы могут провести выездные бракосочетания

Гладков: на обновлённой набережной белгородцы могут провести выездные бракосочетания

27 ноября 2023, 12:01
Фото: Midjourney
В регионе завершились все работы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В её рамках благоустроили 48 объектов, включая набережную в Ракитном. О том, какой стала зона отдыха, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области завершили ремонтные работы на 48 объектах в 14 муниципальных образованиях. Так, в посёлке Ракитное рабочие благоустроили набережную реки Ракита, сформировали три комфортные зоны: для молодожёнов, семейные и для молодёжи.

Я надеюсь, что теперь жители и гости Ракитного получили большую возможность с удовольствием проводить время на улице. Кто-то ловит рыбу, кто-то занимается спортом, кто-то просто сидит на лавочке и отдыхает.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

На новой набережной белгородцы смогут устраивать выездные бракосочетания и фотосессии молодожёнов, рыбачить и отдыхать, а также устраивать встречи в беседках и смотреть концерты в амфитеатре.

Ремонтные работы в регионе выполнили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В 2024 году программу продолжат реализовать: планируется благоустроить 38 объектов, включая площадь Победы в Алексеевке и городской пляж в Губкине.

В Белгороде на ремонт набережной потратят ещё 250 млн рублей
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