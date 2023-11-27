Гладков: на обновлённой набережной белгородцы могут провести выездные бракосочетания

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Белгородской области завершили ремонтные работы на 48 объектах в 14 муниципальных образованиях. Так, в посёлке Ракитное рабочие благоустроили набережную реки Ракита, сформировали три комфортные зоны: для молодожёнов, семейные и для молодёжи.
Я надеюсь, что теперь жители и гости Ракитного получили большую возможность с удовольствием проводить время на улице. Кто-то ловит рыбу, кто-то занимается спортом, кто-то просто сидит на лавочке и отдыхает.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
На новой набережной белгородцы смогут устраивать выездные бракосочетания и фотосессии молодожёнов, рыбачить и отдыхать, а также устраивать встречи в беседках и смотреть концерты в амфитеатре.
Ремонтные работы в регионе выполнили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В 2024 году программу продолжат реализовать: планируется благоустроить 38 объектов, включая площадь Победы в Алексеевке и городской пляж в Губкине.