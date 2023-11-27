Гладков: на обновлённой набережной белгородцы могут провести выездные бракосочетания

В регионе завершились все работы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В её рамках благоустроили 48 объектов, включая набережную в Ракитном. О том, какой стала зона отдыха, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

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