Гендиректор «Уральской Стали» Денис Сафин встретился с учащимися МИСИС

Руководитель «Уральской Стали» сообщил, что 2025 год для предприятия будет знаковым. На этот период компания наметила запуск нескольких крупных проектов одновременно. Сафин рассказал, что сейчас на комбинате выплавляется полтора миллиона тонн стали. В 2025 году объемы производства возрастут до двух с половиной миллионов тонн. При этом в ближайшие пять лет объем инвестиционных вложений в производство составит около 150 миллиардов рублей. Расширение производства предполагает и создание новых рабочих мест — их будет более двух тысяч.