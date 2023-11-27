Гендиректор «Уральской Стали» Денис Сафин встретился с учащимися МИСИС

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Руководитель компании рассказал будущим специалистам о работе холдинга, социальных инвестициях компании и наиболее перспективных направлениях бизнеса, пишет 56orb.ru.
Денис Сафин озвучил стратегию развития предприятий, которые вошли в состав металлургического холдинга с 2022 года. Это комбинат «Уральская Сталь» и Загорский трубный завод. После того, как предприятия объединились, показатели производительности труда и темпы развития производства увеличились.
Руководитель «Уральской Стали» сообщил, что 2025 год для предприятия будет знаковым. На этот период компания наметила запуск нескольких крупных проектов одновременно. Сафин рассказал, что сейчас на комбинате выплавляется полтора миллиона тонн стали. В 2025 году объемы производства возрастут до двух с половиной миллионов тонн. При этом в ближайшие пять лет объем инвестиционных вложений в производство составит около 150 миллиардов рублей. Расширение производства предполагает и создание новых рабочих мест — их будет более двух тысяч.
«И здесь мы очень рассчитываем на студентов МИСИС, которые присоединятся к нашей команде», — отметил Денис Сафин.
Руководитель компании отметил, что «Уральская Сталь» внесла существенный вклад в поддержку городских инициатив, повышение уровня жизни и развитие инфраструктуры в городе присутствия — Новотроицке Оренбургской области. Уже в 2024 году в городе планируется сдача 25 напечатанных на 3D-принтере домов для работников компании. Помимо этого, на встрече Сафин рассказал о технологическом развитии предприятий холдинга. При этом он обратил внимание на высокий уровень автоматизации производства, а также на внедрение технологических инноваций.
По словам гендиректора «Уральской Стали», металлургия играет важное значение для экономического развития страны. Руководитель компании предложил участникам встречи посетить предприятия холдинга. Это позволит им ощутить атмосферу работы современного производства и оценить технологические инновации. Кроме этого, будущие металлурги смогут получить заряд мотивации для собственных профессиональных свершений.
Спикер завершил встречу формулированием трех самых важных правил успеха и развития качеств лидера: «Постоянно учись, много работай, четко разбирайся в том, что ты делаешь».