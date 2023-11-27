«Это же реально много». Гладков удивился высоким ценам на огурцы и мясо в Белгороде

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
По мнению губернатора Вячеслава Гладкова, продукции на ярмарках мало, а сто машин на город — недостаточно. Не хватает и фермерской продукции, из-за чего цены на основную продукцию высокие. Гладков отметил, что регион — мясная столица, а мясо в Белгороде дорогое. Свинина на кости — более 300 рублей за килограмм, «это же реально много».
Понимаю, что есть особенности ведения личных подсобных хозяйств, с точки зрения свинины и курицы, когда у нас есть определённые меры ограничения. Но, с другой стороны, есть плодово-овощная продукция. Мы же были на ярмарке в субботу. Нам первая женщина, которая подошла, сказала: «Вячеслав Владимирович, 140 рублей на огурцы!»
Вячеслав Гладков
Глава региона предложил перейти к проекту по выделению субсидий на строительство теплиц и парников в личных подсобных хозяйствах. Затраты на это небольшие, а избыток овощей и раннее их выращивание существенно повлияют на цены.
Мы вкладываем мало средств. У нас вся эффективность в количестве, но не в результате. Мне нужно знать, что сделано за счёт внедрения мер господдержки в регионе по итогам последних лет. В рублях и тоннах, было — стало.
Вячеслав Гладков
Отчёт по этому направлению губернатор потребовал в ближайшее время.
Ранее Гладков уже обращал внимание на слишком высокие цены на ярмарочную продукцию. Глава регионе отметил, что на эту ситуацию власти постараются повлиять. Всего на ярмарке продукцию представили порядка 150 областных товаропроизводителей.