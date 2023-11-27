«Это же реально много». Гладков удивился высоким ценам на огурцы и мясо в Белгороде

По мнению губернатора Вячеслава Гладкова, продукции на ярмарках мало, а сто машин на город — недостаточно. Не хватает и фермерской продукции, из-за чего цены на основную продукцию высокие. Гладков отметил, что регион — мясная столица, а мясо в Белгороде дорогое. Свинина на кости — более 300 рублей за килограмм, «это же реально много».