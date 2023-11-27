Для самых главных

Дети проводят много времени в детском саду или школе, уезжают на каникулы к бабушкам, в детский лагерь, на дачу, бегают с друзьями во дворе. Велосипеды, самокаты, игры на открытом воздухе — детство всегда полно веселья и приключений.