Белгородскую область ураган обошёл стороной

В ходе оперсовещания власти обсудили ураган, который надвигался на Белгородскую область. Довгалюк отметил, что последние двое суток прошли в штатном режиме. Наиболее сложная ситуация была с субботы на воскресенье, когда фиксировали снегопады и обледенение.