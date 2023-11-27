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Published Сегодня, 06:20

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Updated Сегодня, 06:22

Белгородскую область ураган обошёл стороной

Белгородскую область ураган обошёл стороной

27 ноября 2023, 06:20
Фото: 1MI
Об этом сообщил замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк. Он отметил, что в настоящее время обстановка в регионе штатная.

В ходе оперсовещания власти обсудили ураган, который надвигался на Белгородскую область. Довгалюк отметил, что последние двое суток прошли в штатном режиме. Наиболее сложная ситуация была с субботы на воскресенье, когда фиксировали снегопады и обледенение.

Основной циклон, который мы ждали с воскресенья на понедельник, нас миновал, ушёл на север, на Курск. Поэтому обстановка штатная.
Сергей Довгалюк

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что с уборкой снега в регионе особых проблем нет, но началось обильное таяние.

Вопрос подсыпки, выполнение всех противогололёдных мероприятиях в местах большого трафика людей, чтобы обезопасить от травм. Держите на контроле.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Ураган#Циклон#Уборка снега#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Снегопады#Оперсовещание
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