Белгородскую область ураган обошёл стороной

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В ходе оперсовещания власти обсудили ураган, который надвигался на Белгородскую область. Довгалюк отметил, что последние двое суток прошли в штатном режиме. Наиболее сложная ситуация была с субботы на воскресенье, когда фиксировали снегопады и обледенение.
Основной циклон, который мы ждали с воскресенья на понедельник, нас миновал, ушёл на север, на Курск. Поэтому обстановка штатная.
Сергей Довгалюк
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что с уборкой снега в регионе особых проблем нет, но началось обильное таяние.
Вопрос подсыпки, выполнение всех противогололёдных мероприятиях в местах большого трафика людей, чтобы обезопасить от травм. Держите на контроле.
Вячеслав Гладков