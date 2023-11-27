Белгородские хоккеисты заработали два очка на встрече с «Протоном»

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Белгородские хоккеисты в эти выходные, 25 и 26 ноября, встретились с нововоронежской командой «Протон». В субботу игра закончилась в пользу противника — 3:4. В МХК «Белгород» шайбы забросили Иван Лебедев, Алексей Трухачев и Никита Эленпорт.
В воскресенье белгородские хоккеисты смогли одержать вверх и закончили игру счётом 2:1. Шайбы забросили Роберт Алиев и Владислав Филиппов.
МХК «Белгород» заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата конференции «Восток». Команда Нововоронежа находится на четвёртом месте.
Через неделю, 5 и 6 декабря, между командами пройдут ответные игры в Нововоронеже. Матчи начнутся в 18:00.