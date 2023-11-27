Белгородские хоккеисты заработали два очка на встрече с «Протоном»

Встречи состоялись в субботу, 25 ноября, и в воскресенье, 26 ноября. Первый матч закончился в пользу гостей, второй — в пользу хозяев. Через неделю в Нововоронеже состоятся ответные игры, сообщили в официальной группе МХК «Белгород».

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