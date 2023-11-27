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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Хоккей

Белгородские хоккеисты заработали два очка на встрече с «Протоном»

27 ноября 2023, 09:58
Фото: группа МХК "Белгород" в ВК
Хоккей
Встречи состоялись в субботу, 25 ноября, и в воскресенье, 26 ноября. Первый матч закончился в пользу гостей, второй — в пользу хозяев. Через неделю в Нововоронеже состоятся ответные игры, сообщили в официальной группе МХК «Белгород».
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Хоккей

Белгородские хоккеисты в эти выходные, 25 и 26 ноября, встретились с нововоронежской командой «Протон». В субботу игра закончилась в пользу противника — 3:4. В МХК «Белгород» шайбы забросили Иван Лебедев, Алексей Трухачев и Никита Эленпорт.

В воскресенье белгородские хоккеисты смогли одержать вверх и закончили игру счётом 2:1. Шайбы забросили Роберт Алиев и Владислав Филиппов.

МХК «Белгород» заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата конференции «Восток». Команда Нововоронежа находится на четвёртом месте.

Через неделю, 5 и 6 декабря, между командами пройдут ответные игры в Нововоронеже. Матчи начнутся в 18:00.

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