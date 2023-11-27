Автопарк социальных служб Губкинского горокруга пополнился автомобилем «Поколения»

Социальный центр в Губкине обслуживает более 2 тыс. человек, в основном это пожилые люди и инвалиды. В частности, Центр ежедневно доставляет пациентов на процедуру гемодиализа, а это 38 жителей Губкинского горокруга. Им необходимо несколько раз в неделю посещать многочасовую и незаменимую процедуру.