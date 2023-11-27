Автопарк социальных служб Губкинского горокруга пополнился автомобилем «Поколения»

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Социальный центр в Губкине обслуживает более 2 тыс. человек, в основном это пожилые люди и инвалиды. В частности, Центр ежедневно доставляет пациентов на процедуру гемодиализа, а это 38 жителей Губкинского горокруга. Им необходимо несколько раз в неделю посещать многочасовую и незаменимую процедуру.
На балансе Губкинского комплексного центра социального обслуживания населения теперь 7 автомобилей. 3 из них приобретены фондом «Поколение» Андрея Скоча. В январе 2018 года был передан микроавтобус «Газель», в мае 2021– «Лада Ларгус» с оборудованием для транспортировки лежачих больных и пациентов в инвалидной коляске.
С 2000 года фонд «Поколение» оказывает поддержку сфере здравоохранения Белгородской области. На данный момент это одно из главных направлений работы фонда. Если посмотреть историю, на средства «Поколения» в своё время были приобретены первые девять аппаратов искусственной почки в Старом Осколе, специализированные кровати для таких пациентов, как и первый транспорт для перевозки к диализным центрам. И мы продолжаем оказывать поддержку в этом направлении, чтобы помощь была качественной и своевременной,
— отметил Алексей Мирошник.