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Автопарк социальных служб Губкинского горокруга пополнился автомобилем «Поколения»

Автопарк социальных служб Губкинского горокруга пополнился автомобилем «Поколения»

27 ноября 2023, 11:24
Фото: "Поколение"
Сегодня помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник передал ключи от «Лады Гранта» окружному комплексному центру социального обслуживания населения.

Социальный центр в Губкине обслуживает более 2 тыс. человек, в основном это пожилые люди и инвалиды. В частности, Центр ежедневно доставляет пациентов на процедуру гемодиализа, а это 38 жителей Губкинского горокруга. Им необходимо несколько раз в неделю посещать многочасовую и незаменимую процедуру.

На балансе Губкинского комплексного центра социального обслуживания населения теперь 7 автомобилей. 3 из них приобретены фондом «Поколение» Андрея Скоча. В январе 2018 года был передан микроавтобус «Газель», в мае 2021– «Лада Ларгус» с оборудованием для транспортировки лежачих больных и пациентов в инвалидной коляске.

С 2000 года фонд «Поколение» оказывает поддержку сфере здравоохранения Белгородской области. На данный момент это одно из главных направлений работы фонда. Если посмотреть историю, на средства «Поколения» в своё время были приобретены первые девять аппаратов искусственной почки в Старом Осколе, специализированные кровати для таких пациентов, как и первый транспорт для перевозки к диализным центрам. И мы продолжаем оказывать поддержку в этом направлении, чтобы помощь была качественной и своевременной,
— отметил Алексей Мирошник.
Фото: "Поколение"
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#Белгородская область#Губкин#Инвалиды#Андрей Скоч#Фонд Поколение#Автопарк#Поколение#Белгород#Социальные службы#Гранта#Артем Черненко
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